نيويورك تايمز: خطة سعودية "جديدة" في لبنان لضرب حزب الله

العالم - لبنان

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته الاثنين، أن "السعودية تسعى لتسليح ميليشيات في المخيمات الفلسطينية لمواجهة حزب الله، بهدف زيادة النفوذ السعودي مقابل ضرب النفوذ الإيراني في لبنان"، مبينة أن "مسؤولين لبنانيين وغربيين أبدوا قلقهم من زعزعة استقرار مخيمات اللاجئين وتشكيل الميليشيات فيها أو خارجها، في حين قال مسؤول سعودي إن السعودية لم تبحث مثل هذا الأمر أبداً".

ونقلت "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين لبنانيين وعديد من الدبلوماسيين الغربيين، قولهم إن "هناك مخاوف في بيروت من أن تسعى السعودية وحلفاؤها اللبنانيون إلى تشكيل ميليشيات مناهضة لحزب الله في المخيمات أو في أي مكان آخر"، مؤكدة أنه "بسبب القلق الشديد، عمل المسؤولون اللبنانيون على تخطي ما يخشونه من خطة طويلة المدى من قبل السعودية لزعزعة استقرار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المضطربة في لبنان".



وكانت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، نقلت عن مصادر، تفاصيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأن الأخير طلب منه أن يبذل جهوده لضم فلسطينيي لبنان إلى المعسكر الموالي للسعودية، والابتعاد عن المعسكر الموالي ل‍إيران الذي يقوده "حزب الله"، وإن هو لم يفعل ذلك فإن هناك من يستطيع، مشيراً إلى القيادي الفتحاوي المعارض محمد دحلان، وفقا لما ذكره المسؤولون.

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