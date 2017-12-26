هنية: أمريكا تسعى لتقسيم الضفة الغربية الى ثلاث مناطق

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، تابعتها قناة العالم، قال هنية لدينا معلومات ان "الجانب الاميركي يعرض على السلطة الفلسطينية منحهم كيانا في ابو ديس، وأن يكون هناك جسر بين أبو ديس والمسجد الأقصى ويسمح لحرية الحركة في المسجد الأقصى المبارك، كماهناك حديث عن تقسيم الضفة إلى ثلاثة أقسام، وإيجاد كيان سياسي في قطاع غزة يمكن أن يأخذ بعض الامتيازات، ثم بعد ذلك ترى أمريكا أنّ هذا هو الحل المناسب لقضيتنا".

وأضاف: هناك تصريحات لمسؤولين اسرائيليين تتحدث عن فرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية.

وأكد هنية خلال لقائه مخاتير ووجهاء قطاع غزة، أن قرار ترامب بشأن القدس خطير جدا ويشكل عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني والامة العربية الاسلامية، موضحا ان قرار ترامب يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية.

وحذّر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، من أنّ أي تباطؤ في موضوع المصالحة الفلسطينية سيكون له نتائج وخيمة على مستوى القضية الوطنية أجمع.

وقال هنية خلال إنّ "أي تباطؤ في موضوع المصالحة سيكون له نتائج وخيمة؛ ليس على حدود غزة وما تعانيه فحسب، بل على مستوى القضية الوطنية أجمع".

ودعا الوجهاء ورؤساء العشائر إلى وضع تصور للدور في معركة القدس، "وحماية المصالحة الوطنية الفلسطينية ودفعها للأمام بحيث لا تبقى تراوح مكانها، لأن ما هو قادم خطير وخطير جداً".

وقال: "لذلك دعونا لسرعة عقد الإطار القيادي المؤقت والإسراع في تنفيذ خطوات المصالحة وكيفية بناء منظمة التحرير، وما زلنا متمسكين بها".

يتبع ..