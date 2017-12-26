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توقيع 22 اتفاقية بين تركيا والسودان

توقيع 22 اتفاقية بين تركيا والسودان
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توقيع 22 اتفاقية مع السودان، إضافة إلى عزم البلدين زيادة حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار.

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جاء ذلك في خطاب له بمنتدى "العمل التركي- السوداني"، الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر أردوغان،أن السودان يمتاز بإمكاناته الاقتصادية وموارده البشرية، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بقدر الإنسانية والثقافية معها.

وتطرق الرئيس التركي إلى تشكيل "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين البلدين خلال زيارته للسودان، بهدف نقل العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة أكثر.

وقال: "ومن خلال هذه الآلية (مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى)، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية ستشهد قفزة، فقد وقعنا خلال يومين 22 اتفاقية".

كما أوضح أن حجم التجارة بين تركيا والسودان البالغ قرابة 500 مليون دولار حتى عام 2016 ليس كافيا، مشيرا إلى أن البلدان يستهدفان الوصول بالتجارة إلى 10 مليارات دولار.

وشملت الاتفاقيات، بحسب وكالة الأنباء السودانية، اتفاقية إنشاء مطار الخرطوم الجديد، واتفاقية تعاون بين مجلس الأعمال السوداني والتركي، وإنشاء صوامع للغلال بين شركة "زادنا" وشركة "سي تي اس"، واتفاقية إنشاء مسلخ الكدرو.

إلى جانب اتفاقية في مجال صناعة الحديد والصلب والصناعات الحديدية، ومذكرة تعاون مشتركة في مجال الخدمات الصحية، ومذكرة تعاون تجارية بين شركتين سودانية وتركية، ومذكرة تفاهم في مجال التوليد الحراري للكهرباء، ومذكرة تعاون في مجال تصدير القطن.

يذكر أن أردوغان بدأ الأحد الماضي زيارة للسودان ضمن جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى الأربعاء المقبل، يرافقه فيها 200 رجل أعمال.

المصدر: وكالات      

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