وزير الخزانة الأمريكي يتلقی هدية كريهة الرائحة

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وقال روبرت سترونج (45 عاماً) وهو طبيب نفسي في إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجليس عبر الهاتف إنّه ترك اللفافة المليئة بالروث المهداة لمنوتشين وترامب عند الممر المؤدي لمنزل الوزير في ضاحية بيل إير الراقية.

وأضاف روبرت أنّه قام بفعلته هذه إحتجاجاً على قانون تعديل الضرائب الإتحادية الذي وقّع عليه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وذكر تلفزيون كيه.إن.بي.سي التابع لشبكة إن.بي.سي أنّ منوتشين لم يكن في منزله في ذلك الوقت وأنّ أحد جيرانه عثر على اللفافة.

وقال سترونج لرويترز: ينبغي أن يكون الإحتجاج مضحكاً. الناس يستاءون عندما يشاهدون أشخاصاً غاضبين في الشوارع.

وعبّر عن إعتقاده أنّ القانون الضريبي الجديد سيضرّ بالفقراء.

ولم يؤكد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أو إدارة الشرطة في لوس أنجليس اللذان حقّقا في الحادث أنّ سترونج هو المسؤول.

وأجرت الخدمة السرية مقابلة مع شخص أقرّ بأنّه سلّم اللفافة لكن لم توجّه له إتهامات حتى الآن.

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