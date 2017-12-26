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العراق: بدء عملية تفتيش كبيرة في جنوب ديالى شرق بغداد

العراق: بدء عملية تفتيش كبيرة في جنوب ديالى شرق بغداد
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية بدء عملية تفتيش كبيرة في المنطقة الممتدة من جنوب محافظة ديالى، شرق بغداد، حتى حدود العاصمة.

العالم - العراق

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي التابعة للقيادة، اليوم الثلاثاء، أن "قطعات الفرقة 15 من الجيش العراقي، ومديرية شرطة ديالى، تباشر عملية تفتيش جنوب ناحية بهرز وصولا للحدود [حدود محافظة ديالى مع محافظة بغداد]، مع قيادة عمليات بغداد".

وتأتي هذه العملية بعد أيام من سلسلة مداهمات نفذتها شرطة ديالى كشفت عن غرفة ضيافة "مضافة" أنشأها لتنظيم "داعش"، تحت الأرض في جنوب ناحية بهرز، تحتوي على أجهزة، ومواد متفجرة، ومواد غذائية.

وكانت القوات العراقية شنت عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على بساتين وناحية بهرز، التي تبعد نحو 4 كيلومترات عن بعقوبة مركز محافظة ديالى، في نيسان/أبريل 2015، بعد شهور من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها.

وتضم ديالى منطقة ذات طبيعة جغرافية وعرة، أتاحت لعناصر تنظيم داعش التوغل واتخاذ ملاذات فيها، وعلى رأسها جزء من جبال حمرين الممتدة حتى قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك.

وكانت قوات الحشد الشعبي أعلنت في بيان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تدمير عجلتين تابعتين لتنظيم "داعش" في جبال حمرين، ومقتل عناصر إرهابية كانت بداخلهما، موضحة أن "العجلتين كانتا محملتين بالأسلحة والأعتدة لداعش في جبال حمرين".

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم "داعش" في عرض عسكري بعنوان "يوم النصر"، بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

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