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البطارية الأعجوبة .. تُشحن في ثوانٍ قليلة!

البطارية الأعجوبة .. تُشحن في ثوانٍ قليلة!
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

نجح فريق من العلماء الصينيين في إبتكار بطارية يمكن شحنها في عدة ثوانٍ بدلاً من ساعات.

العالم - منوعات

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صُمّمت البطارية من رقائق الغرافيت كأقطاب إيجابية والألمنيوم المعدني كأقطاب سلبية.
وأكد فريق العلماء مبتكر البطارية أنّ البطارية يتمّ شحنها خلال ثوانٍ لما يزيد عن 250 ألف مرة.
وقال البروفيسور تشاو غاو رئيس فريق الباحثين و الأستاذ بجامعة تشجيانغ إنّ البطارية يمكن شحنها بالكامل في ثوان.

البروفيسور تشاو غاو

ووفقاً لغاو؛ في وضع الشحن السريع، يمكن شحن البطارية بالكامل في 1.1 ثانية.

هذه البطارية يمكن طيّها ولاتنفجر عندما تتعرض لإطلاق النار.

والشيء الوحيد الذي يقف حائلاً بين البطارية وبين طرحها في الأسواق هو إرتفاع سعرها بشكل كبير كونَ تكاليف إنتاجها باهظة.

وشدّد مبتكرو البطارية على أنّهم سيبذلون قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة لإيجاد حلول تسمح لهم بإنتاج البطارية بتكلفة تسمح بطرحها للمستهلكين.

 

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