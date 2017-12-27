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تعاون ايراني – ارميني للإستثمار في منطقتي أرس ومغري الحرتين

تعاون ايراني – ارميني للإستثمار في منطقتي أرس ومغري الحرتين
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

بحث السفير الايراني في يريفان 'سيد كاظم سجادي' خلال اللقاء اليوم الثلاثاء مع محافظ سيونيك الارمينية 'واهة هاكوبيان'، بحث سبل تنمية التعاون التجاري بين منطقتي ارس (شمال غرب)، ومغري التجاريتين الحرتين؛ واكدا على ضرورة تعزيز المعلومات لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية الى هاتين المنطقتين.

العالم - إيران

ونوّه سجادي خلال اللقاء الى ضرورة تطوير التعاون بين المنطقتين للتعرف على الطاقات والمحفّزات الاستثمارية المناسبة المتوفرة، وتحديد الآليات المناسبة للحصول على دعم 'اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي' في هذا الاطار.

الي ذلك، اكد المسؤول الارميني رغبة بلاده في استقطاب الاستثمارات الاجنبية الى منطقة مغري الحرة؛ معلنا استعداد ارمينيا للتعاون مع الشركات الاجنبية الراغبة في الاستثمار داخل هذه المنطقة التجارية.

واشار هاكوبيان الى حرص بلاده على انشاء طريق الشمال – جنوب البرّي وبما يوفّر الارضية المناسبة لتعزيز عمليات النقل بين ايران وارمينيا.

واستعرض الجانبان الايراني والارميني في هذا اللقاء ايضا آليات تعزيز التعاون بين المحافظات الحدودية (الشمالية) في كلا البلدين واقامة علاقات تعاون بين منطقتي ارس ومغري الحرتين؛ كما وجّها دعوة الى المكاتب التجارية المعنية لتقديم الدعم المعلوماتي بهدف تعزيز الاستثمارات الاجنبية في هذه المناطق.

المصدر: وكالة إرنا

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