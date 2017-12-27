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مسؤول إيراني: ليس لدينا اي مشكلة مع الشعب السعودی

مسؤول إيراني: ليس لدينا اي مشكلة مع الشعب السعودی
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية 'محمد باقر نوبخت' ان ایران وكما صرّح به الرئیس روحاني لیست لدیها ای مشكلة مع الشعب السعودي وانما المشكلة تكمن في السیاسات اللاانسانیة السائدة على هذا البلد.

العالم - إيران

جاءت تصریحات المتحدث باسم الحكومة الایرانیة هذه خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الیوم الثلاثاء، وفي معرض ردّه على سؤال بشأن 'الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة لحل الخلافات بین ایران والسعودیة'.

وتابع نوبخت قائلا، انه لا یمكن لأي أحد ان یبرر الظروف التي یتعرض لها الاطفال الیمنیين؛ مضیفا ان السعودیة وبدل ان تقدم الدواء تقصف اطفال الیمن بالقنابل العنقودیة؛ ومتسائلا بقوله 'ماذا فعلت السعودیة خلال هذه الفترة غیر تدمیر البنى التحتیة الیمنیة؟!'.

وتطرق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الى تدخلات السعودیة في سوریا والعراق، داعیا المسؤولین في هذا البلد الى التعویض عن اخطائهم لما یشتبه به من انهم یدعمون تنظیم داعش الارهابي.

واضاف، 'ان مشاكلنا مع السعودیة لا تقتصر على مبارة كرة قدم واحدة'؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان 'ایران ستواصل اجراءاتها في اطار الاعراف الدبلوماسیة وذلك من خلال دبلوماسیین متمرسین في البلاد؛ الامر الذي اقرّ به وزیر الخارجیة الامریكي الحالي ایضا'.

وتابع قائلا: ان ایران والي جانب قادتها العسكریین الشجعان، لدیها دبلوماسیون متمرسون سیقومون بما یلزم لتعزیز الاستقرار في المنطقة؛ وبما في ذلك الشأن الیمني.

المصدر: وكالة إرنا
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