"واتس آب" تعلن عن مميزات جديدة ... ما هي؟

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في السابق كانت تقتصر إمكانية تنسيق النص على بعض الكلمات أو الفقرة بأكملها من خلال كتابة علامات خاصة في البداية والنهاية، ولكن أخيرًا ظهرت إمكانية تنسيق النص بشكل لاحق، بالنقر على الكلمة المعنية في شريط الإدخال لفترة طويلة نسبيًا، إلى أن تظهر العلامة الخضراء، ويمكن توسيع أو تقصير النطاق عن طريق الأزرار الانزلاقية التي تظهر على يمين ويسار النطاق المحدد.



وللقيام بعمليات التنسيق المرغوبة يجب على المستخدم النقر على الثلاث نقاط في نافذة القائمة، التي تظهر فوق العلامة مباشرة، حيث يوجد هناك العديد من الخيارات مثل الخط "السميك" أو "المائل" أو "المشطوب" أو "بنط أحادي المسافة"، وبمجرد لمس الخيار المعني يتم تحديده على الفور.



تظهر أهمية وظيفة البحث عن الرموز التعبيرية مع المستخدمين، الذين يعولون كثيرًا على الرموز التعبيرية في رسائل واتس آب، حيث يتيح التطبيق منذ فترة قصيرة إمكانية البحث عن الوجوه الضاحكة والعديد من الصور المصغرة عن طريق البحث عن الكلمات الرئيسية، ويوجد نطاق البحث في أسفل الشاشة في نطاق الإدخال في نافذة الدردشة.



وللقيام بعملية البحث يتعين على المستخدم النقر على أيقونة الرموز التعبيرية بجوار زر المسافة، وبعد ذلك يتم اختيار علامة التبويب Emojis، والتي تمتاز بوجه ضاحك صغير، وبعد ذلك يتم لمس شريط "البحث عن الرموز التعبيرية"، ثم يتم إدخال مصطلح البحث، مثل "سمك" أو "نار" أو "هالوين" وخلافه.

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