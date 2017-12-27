البث المباشر
المتحدث باسم الخارجية الإيراني يدين بشدة غارات العدوان السعودي على سوق شعبي في تعز ويدعو لوقف العدوان على اليمن
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

تبادل مئات الأسرى في شرق أوكرانيا غدا الأربعاء

تبادل مئات الأسرى في شرق أوكرانيا غدا الأربعاء
الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن ألكسندر زاخارتشينكو رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد شرقي أوكرانيا، أن عملية تبادل الأسرى بين قوات الدفاع الذاتي والجانب الأوكراني ستبدأ غدا الأربعاء.

العالم- اوروبا

وأكد زاخارتشينكو أن تبادل الأسرى "سيتم يوم الأربعاء"، مضيفا أنه "وقع مرسوما حول العفو عن الأشخاص الذين ستتم مبادلتهم غدا".

وأضاف أن هذه هي المرحلة الأولى، وسيستمر العمل على تبادل الأسرى، معبرا عن رأيه بأنه يجب بحث هذا الموضوع في مينسك التي تستضيف المفاوضات حول التسوية الأوكرانية.

هذا، وكان بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل قد التقى يوم الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول، برئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو ، وليونيد باسيتشنيك، القائم بأعمال رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنتين من طرف واحد شرقي أوكرانيا، وفكتور مدفيدتشوك المفوض الأوكراني في لجنة الشؤون الإنسانية بمجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تبادل الأسرى، ومن المقرر الإفراج عن 306 أشخاص محتجزين لدى الجانب الأوكراني مقابل الإفراج عن 74 عسكريا أوكرانيا محتجزا لدى قوات دونيتسك ولوغانسك.

تجدر الإشارة إلى أن تبادل الأسرى وفقا معادلة "الجميع مقابل الجميع" أحد بنود اتفاقيات مينسك الموقعة في فبراير/شباط عام 2015، لكن عمليات تبادل الأسرى توقفت منذ 14 شهرا.

 

المصدر: وكالات

تصنيف :

روابط ذات صلة

واشنطن تتمسك بعقوباتها ضد موسكو، والسبب اوكرانيا!

اوكرانيا تعلن استهداف مواقعها 12 مرة.. ونزاع مستمر يسقط 10 آلاف قتيل

"الأرنب السيء" يضرب اوكرانيا وروسيا ويطلب فدية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

طائرات سعودية تغرق اليمن بالدماء 130 شهيداً وجريحاً من اليمنيين بمجزرتين

مسؤول تركماني : أهم أولوياتنا إقالة الطالباني من رئاسة مجلس كركوك

هؤلاء هم الأيقونة "الثلاثية" للانتفاضة الفلسطينية الجديدة 

الاحتلال يصادر حمارا في القدس المحتلة!!

اِنتشار مرض “اللشمانيا” في 11 ولاية تونسية

"بوينغ 747" تودع أجواء أمريكا

منع وصول الأفارقة إلى ليبيا سعيًا للهجرة أصبح هدفًا رئيسيًّا لأوروبا

واشنطن بوست: هذا أسوأ عام تواجهه أمريكا في ظل ترامب

مسلحو ريف دمشق الجنوبي الغربي إلى إدلب..

إماراتي متزوج من إيرانية متهم بالتجسس وخالد الخليفة ينتقم على تويتر

هكذا جلب اللاجئون السوريون الأمل إلى جزيرة إسكتلندية!

برلماني جزائري يشبه وجوب ولاية خامسة لبوتفليقة بـ”ركن من الإسلام”!

ملتقى التصوف الإسلامي يدين المجازر السعودية اليومية على اليمن

بالفيديو.. حماس تحذر من مخطط يهدف لتمرير قرار ترامب

سيارات "ايران خودرو" الأتوماتيكية في طريقها للسوق العراقية

تراجع "قياسي" لعدد اللاجئين السوريين في لبنان

شاهد.. لحظة اسقاط الطائرة الحربية السورية في ريف حماة اليوم

إيران توجه مذكرة رسمية إلى الامم المتحدة بشأن ميانمار

رئيس الرلمان السوري: العيد المقبل سيكون إعلان النصر النهائي في سوريا

ماذا قال لافروف حول العلاقات الإيرانية السعودية؟

الأکثر مشاهدة