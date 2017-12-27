سيارات "ايران خودرو" الأتوماتيكية في طريقها للسوق العراقية

العالم - إيران

ووفقاً للتوقعات، وبحلول نهاية هذا العام الايراني (ينتهي 20 مارس/ آذار2018)، سيتم عرض 500 سيارة من هذا الموديل في السوق العراقية. واستناداً إلى هذا التقرير، فإن الحصة الملحوظة لسيارات آيكو في السوق العراقية ومعرفة عملائها لسيارات "بارس"، فضلاً عن الرغبة في استخدام سيارات "سيدان" الأوتوماتيكية، دفعت آيكو على أن تضع تصدير سيارات بارس الأوتوماتيكية على جدول الأعمال.

ويضيف هذا التقرير أنه وبعد عرض وتصدير "بارس" كمنتج كامل، فمن المقرر إنتاج هذه السيارة في مصنع سيارات "آيكو" في الاسكندرية بالعراق، ومن المتوقع أن يتم إطلاق خط إنتاج هذه السيارة في العراق في المستقبل القريب.

ومن المتوقع أن تحصل السوق العراقية على حصة أكبر من سيارات "السيدان" في المستقبل نظراً لمعرفة الشعب العراقي بأداء سيارات "بارس" المرغوبة، حيث يوجد حالياً في العراق نحو 20،000 سيارة بارس.

يذكر أنه تم قبل ذلك تصدير سيارات بيجو 207 آي الأتوماتيكية إلى السوق العراقية، ونظراً لرضا الزبائن، من المتوقع أن تزداد حصة آيكو من السيارات الأتوماتيكية في تلك السوق.

المصدر: وكالة فارس

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