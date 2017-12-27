الاحتلال يصادر حمارا في القدس المحتلة!!

العالم - فلسطين



وأظهرت الصور قوات كبيرة من جنود الاحتلال تحتجز حمارا، وتسوقه إلى مكان مجهول وسط العشرات من أهالي البلدة.



وجاء ذلك عقب اعتقال مالك الحمار بدعوى عدم حيازته رخصة ملكية.



ونقل عن مركز معلومات وادي حلوة، أن طواقم بلدية الاحتلال بحراسة مشددة اقتحمت حيّي عين اللوزة، وبئر أيوب بسلوان، واقتحمت بصورة وحشية منشآت تجارية، وفحصت أوراقها وملفاتها، إضافة إلى الاستيلاء على المعروضات خارج المحلات، وخلعت أحد أبواب المحال التجارية المخصصة لبيع أنابيب الغاز، واستولت على مجموعة من الإسطوانات، كما استولت على ثلاجة أحد المحلات التجارية، إضافة إلى مركبات مركونة في شوارع البلدة.

المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام

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