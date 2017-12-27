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خفر السواحل الايطالي ينقذ أكثر من 250 مهاجرا انطلقوا من ليبيا

خفر السواحل الايطالي ينقذ أكثر من 250 مهاجرا انطلقوا من ليبيا
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن خفر السواحل في ايطاليا أن سفينتان قامتا بإنقاذ 255 مهاجرا كانوا يستقلون ثلاثة مراكب في البحر الأبيض المتوسط انطلقت من ليبيا قبل أن تسوء الأحوال الجوية.

العالم-ليبيا

وأنقذت منظمة “برواكتيفا اوبن ارمز” غير الحكومية زورقا مطاطيا كان على متنه 134 شخصا بينهم سبعة اطفال. وسينقل هؤلاء الى باخرة اكواريوس التابعة لمنظمة “اس او اس ميديتيرانيه” غير الحكومية لإيصالهم إلى بوزالو في صقلية.

كما انقذت بارجة حربية تابعة لعملية “صوفيا” الاوروبية ضد مهربي البشر، ركاب مركبين آخرين.

وبحسب صحيفة “لاريبوبليكا” فان اعداد المهربي انخفض بسبب سوء الاحوال الجوية شتاء، لافتة الى ان كلفة عملية العبور تصل الى 400 يورو للشخص الواحد مع وضع اكبر عدد ممكن من المهاجرين في الزوارق.

المصدر: ليبيا24

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