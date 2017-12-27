البث المباشر
المتحدث باسم الخارجية الإيراني يدين بشدة غارات العدوان السعودي على سوق شعبي في تعز ويدعو لوقف العدوان على اليمن
هيئة الأسرى والمحررين: الاحتلال يصعد من عمليات القمع والتنكيل بحق 59 أسيرة فلسطينية في معتقلي "الدامون والشارون"
مراسل العالم:سقوط مقاتلة سورية بريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل العصابات الإرهابية المسلّحة واستشهاد الطيار
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف أسرة في مديرية التحيتا بالحديدة مخلفا 14 شهيدا
رابطة علماء اليمن:على أبناء اليمن الرد الحاسم الذي يكفل رد المعتدي عن عدوانه باستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية
رابطةعلماء اليمن:لا سبيل لردع المعتدين إلا بالنفير العام والتوجه للجبهات ورفدها بالمقاتلين وبالأموال التي تكفل تحقيق النصر
رابطةعلماء اليمن:استمرار العدوان يحتم على أبناء شعبنا الدفاع عن الأرض والعرض والوطن دون انتظار لما يسمى بالمجتمع الدولي
رابطة علماء اليمن: استمرار العدوان يحتم على كل فرد في الأمة القيام بدوره في جهاد أعداء الله وأعداء الدين وأعداء الإنسانية
رابطة علماء اليمن: المجازر البشعة التي يرتكبها العدوان انتهاك سافر لكل القيم والشرائع السماوية والمبادئ والقوانين الإنسانية
مفتي الديار اليمنية: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئ أمام مايحدث من مجازر وعلينا التوجه إلى الجبهات

تصنيف إيران ضمن ال25 دولة المتفوقة بزرع الشرائح الالكترونية في الدماغ

تصنيف إيران ضمن ال25 دولة المتفوقة بزرع الشرائح الالكترونية في الدماغ
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير فريق عمل زرع الشرائح الالكترونية في الدماغ التابع لمركز العلوم والتقنيات المعرفية: ان إيران نجحت في الإلتحاق بالدول ال25 المتفوقة في مجال زرع الشرائح الدماغية.

العالم - ايران

وأضاف الدكتور حسين مقامي بأنّ هذه الشرائح الالكترونية هي ذات إستعمالات متنوعة في الحقول الطبية والتأهيلية والعسكرية إذ يتسنى لنا عبر هذه التقنية معالجة مرض الشلل الإرتعاشي بدغدغة عُمقية للدماغ.

وبعد تسميته هذا النظام كنظام متفوق في المجالات العلمية قال حسين مقامي: إنّ ايران حصرت حالياً لنفسها ستة من عشرة بالمائة من إنتاج هذا العلم خلال العقد الأخير على المستوى العالمي.

وفي حديث تفصيلي له عن نظام زرع الشرائح في الدماغ قال: يتكون هذا النظام من عدة أقسام تتكفل مسؤولية تسجيل الموجات العصبية أو تحريك الخلايا العصبية موفرة إمكانية معالجة الموجات المستقبلة من داخل الدماغ واستخراج المعلومات المطلوبة منها وذلك عبر إحتكاك هذه القطعة بغطاء الدماغ وإستقبال موجات واردة منه وإرسالها إلى البيئة الخارجة عن البيئة الدماغية.

علماً بأنّ تقنية دغدغة العمق الدماغي تستخدم لعلاج المصابين بمرض الشلل الارتعاشي وقد حظي مشروع انتاج بطاريات هذا النظام بدعم من مركز العلوم المعرفية التابع للقسم العلمي والتقني لمكتب رئيس الجمهورية.

103-4

روابط ذات صلة

إدمان الأجهزة الذكية يسبب ضررا على الدماغ

اختراع جهاز جديد لتطوير عمل الدماغ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أغذية طبيعية تساعد على التخلص من التهاب الحلق

أربع معلومات عن بيت جن.. آخر معاقل المسلحين في الغوطة الغربية

بيتكوين: هل تريد الحصول على راتبك بعملة مشفرة؟

إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط، هل بينهم من سوريا والعراق؟!

فيديو : أصغر هاتف في العالم!

تصنيف إيران ضمن ال25 دولة المتفوقة بزرع الشرائح الالكترونية في الدماغ

للمرة الثانية.. حلبجة تعلن الاضراب العام بغلق أسواقها

هكذا يرتكب "داعش" جرائمه باسم الحشد الشعبي

معصوم يحذر العبادي، ماذا قال ؟  

غارات سعودية مكثفة على الخوخة.. أكثر من 30 مرة

الجيش السوري يحبط هجوما للمجموعات المسلحة على "مريمين"

ايران: نجحنا في حفر 119 بئراً نفطياً وغازياً خلال 9 أشهر

أغنى الأغنياء أضافوا تريليون دولار إلى ثروتهم في 2017

برلمان النظام البحريني يقرّر إصدار بيان يؤيّد إعدام 6 مواطنين

صحيفة: تركيا أحبطت انقلابا على أمير قطر

العميد حاتمي: أجهضنا مؤامرات الأعداء ضد إيران في سوريا والعراق

اعتقال 28 في فنزويلا بعد أعمال نهب وعنف في عيد الميلاد

شاهد.. الجيش يكبد "النصرة" خسائر فادحة في ريف إدلب

كويتي يقتل زوجته السعودية خنقًا

بالفيديو..متحف الدفاع المقدس في ايران، من أكبر المتاحف

الأکثر مشاهدة