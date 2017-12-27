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للمرة الثانية.. حلبجة تعلن الاضراب العام بغلق أسواقها

للمرة الثانية.. حلبجة تعلن الاضراب العام بغلق أسواقها
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

نظم أصحاب الاسواق والمحلات التجارية في مدينة حلبجة، الاربعاء، إضرابا عاما عبر إغلاق متاجرهم إحتجاجا على الاوضاع في منطقة كردستان.

العالم - العراق

وقال الصحفي المتواجد في حلبجة سالم حمة خان لـ السومرية نيوز، إن "معظم أصحاب الاسواق والمحلات التجارية في مدينة حلبجة أغلقوا محلاتهم"، مبينا أن "قرار إغلاق المحلات جاء إضرابا عن العمل إحتجاجا على سوء الاوضاع في كردستان".

وأضاف حمة خان أن "المواطنين يتخذون الاساليب المدينة تعبيرا عن سخطهم إتجاه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كردستان"، لافتا الى أن "المواطنين مصرين على مواصلة الفعاليات المدنية للضغط على الجهات الحكومية والاستجابة لمطاليب المواطنين بإجراء الاصلاحات".

يذكرأن أسواق مدينة كلار جنوب السليمانية شهدت الاحد الماضي، إضرابا عاما، إحتجاجا على الاوضاع في كردستان.

وشهدت غالبية مدن كردستان الاسبوع الماضي، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر، فيما اتسعت التظاهرات الى مدن اخرى وتم احراق مقار الاحزاب الكردستانية في هذه المناطق، وقامت القوات الامنية بتفريق المتظاهرين ما ادى الى مقتل ثلاثة منهم واصابة 80 من المتظاهرين.

هذا فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (19 كانون الاول 2017) سلطات كردستان إلى احترام التظاهرات السلمية، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية "لن تقف مكتوفة الأيدي" في حال تم "الاعتداء" على أي مواطن في منطقة كردستان.

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