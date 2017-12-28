بالفيديو.. الأوراق التي طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية من بوتين!

العالم - أوروبا
- طلب خطي للترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية
- إخطار من المترشح يؤكد فيه للجنة الانتخابات جمع فريق حملته الانتخابية أوراق أعضائه حسب الأصول
- طلب خطي من المترشح بتسجيل فريق حملته الانتخابية لدى لجنة الانتخابات
- إقرار بقيمة الدخل السنوي ومصدقة من دائرة العقار حول ممتلكات المرشح
- طلب خطي لقبول تسجيل وكيل المرشح المالي
- موافقة خطية من وكيل المترشّح على قبول تكليفه
- صورة عن بطاقة هوية المترشّح الشخصية
- صورة عن الشهادة التعليمية التي يحملها المترشّح
- مصدّقة من الجهة التي يعمل فيها المترشّح
المصدر: "إنترفاكس"
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