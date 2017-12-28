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بالفيديو.. الأوراق التي طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية من بوتين!

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

رفع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم إلى لجنة الانتخابات الروسية أوراق ترشّحه لانتخابات الرئاسة الروسية المزمعة في مارس 2018 فيما السؤال: ما هي الوثائق التي أبرزها بوتين حسب الأصول؟

العالم - أوروبا

- طلب خطي للترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية

- إخطار من المترشح يؤكد فيه للجنة الانتخابات جمع فريق حملته الانتخابية أوراق أعضائه حسب الأصول

- طلب خطي من المترشح بتسجيل فريق حملته الانتخابية لدى لجنة الانتخابات

- إقرار بقيمة الدخل السنوي ومصدقة من دائرة العقار حول ممتلكات المرشح

- طلب خطي لقبول تسجيل وكيل المرشح المالي

- موافقة خطية من وكيل المترشّح على قبول تكليفه

- صورة عن بطاقة هوية المترشّح الشخصية

- صورة عن الشهادة التعليمية التي يحملها المترشّح

- مصدّقة من الجهة التي يعمل فيها المترشّح

 

المصدر: "إنترفاكس"

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