بالفيديو.. الأوراق التي طلبتها لجنة الانتخابات الرئاسية من بوتين!

العالم - أوروبا

- طلب خطي للترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية

- إخطار من المترشح يؤكد فيه للجنة الانتخابات جمع فريق حملته الانتخابية أوراق أعضائه حسب الأصول

- طلب خطي من المترشح بتسجيل فريق حملته الانتخابية لدى لجنة الانتخابات

- إقرار بقيمة الدخل السنوي ومصدقة من دائرة العقار حول ممتلكات المرشح

- طلب خطي لقبول تسجيل وكيل المرشح المالي

- موافقة خطية من وكيل المترشّح على قبول تكليفه

- صورة عن بطاقة هوية المترشّح الشخصية

- صورة عن الشهادة التعليمية التي يحملها المترشّح

- مصدّقة من الجهة التي يعمل فيها المترشّح

المصدر: "إنترفاكس"

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