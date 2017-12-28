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نصف مليون اسم "مشكوك فيه" بسجلات ناخبي كردستان العراق

نصف مليون اسم
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشف تحالف الديمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح، الأربعاء، عن وجود أكثر من نصف مليون اسم "مشكوك فيه" في سجلات ناخبي كردستان، مبيناً أن هناك أسماء في سجل الناخبين من مواليد عام 1870، فيما رهن تغيير المعادلة السياسية في المنطقة بإجراء انتخابات "نزيهة".

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم التحالف ريبوار كريم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك أكثر من نصف مليون ناخب في  كردستان مشكوك فيهم"، مبيناً أن "هناك الكثير من الأسماء المتكررة".

وأوضح كريم أنه، "بحسب مصادر مفوضية الانتخابات هناك أكثر من 120 ألف ناخب أعمارهم أقل من 18 سنة، وهناك أكثر من 24 ألف ناخب بين النازحين واللاجئين، وهناك أكثر من 65 ألف ناخب متوفي مازالت أسماؤهم موجودة في قوائم الناخبين".

وأضاف، أن "هناك نحو 42 ألف ناخب أعمارهم أكبر من 90 سنة"، لافتا في الوقت الى أن "هناك أسماء موجودة في سجل الناخبين من مواليد سنة 1870".

وبين، أنه "في حال احتساب 18 ألف صوت لكل مقعد ستشكل هذه الأسماء المشكوك فيها نحو 30 مقعدا في البرلمان الكردستاني"، معتبراً أن "هذه الأصوات ذهب خلال الانتخابات الماضية إلى صناديق الأحزاب الحاكمة في المنطقة".

وتابع كريم، "بحسب معلوماتنا أنه لحد الان لا توجد آليات واضحة لتطهير سجل الناخبين باستثناء محاولات إزالة أسماء الناخبين المتوفين البالغ عددهم 65 ألف فقط"، مؤكدا على "ضرورة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير سجل الناخبين والتدقيق فيها".

ومضى إلى القول، "في حال إجراء انتخابات نزيهة في  كردستان ستؤدي الى تغيير في المعادلة السياسية، وفي حال غياب الإرادة لإجراء انتخابات نزيهة فإن المنطقة لن يشهد أية تغييرات في خارطته السياسية".

يذكر أن مفوضية الانتخابات والاستفتاء في  كردستان أعلنت في (14 آب 2017) عن استعدادها رسميا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الأول من تشرين الثاني 2017، إلاّ أن التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها  كردستان والمناطق المتنازع عليها عقب إجراء الاستفتاء في 25 أيلول 2017 أدت الى تأجيل الانتخابات.

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