صاروخ قاهر تو إم الباليستي يدك معسكر الرويك التابع لمرتزقة السعودية في مارب

العالم - اسيا والباسفيك

وأكد مصدر عسكري يمني أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو إم على معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في مارب.

جدير بالذكر أن القوة الصاروخية أطلقت في الـ24 من ديسمبر الجاري صاروخا باليستيا قاهر تو إم على تجمع لمنافقي العدوان في فرضة نهم.

كما استهدفت القوة الصاروخية في الـ18 من ديسمبر صاروخا باليستيا قاهر تو إم على معسكر لبنات التابع لمرتزقة العدوان في محافظة الجوف.

يذكر أن صاروخ قاهر تو إم الباليستي متوسط المدى مطور من قاهر1 المطور بدوره من صاروخ سام2، ويبلغ مداه 400 كيلو ويحمل رأس حربي يزن 350كجم، ويتميز عن غيره من الصواريخ بدقة الإصابة العالية حيث تصل دقة الإصابة من 5 الى 10 أمتار وقد تم عمل تجارب عديدة حتى وصل لهذا المستوى.