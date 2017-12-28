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قاتل ادّعى 'الخَرَس' لمدة 12 عاماً.. وما حدث بعدها كان مفاجئاً!

قاتل ادّعى 'الخَرَس' لمدة 12 عاماً.. وما حدث بعدها كان مفاجئاً!
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

بعد 12 عاماً من ادعائه الكاذب بأنه أبكم هرباً من ماضيه، فَقَدَ قاتل صينيّ القدرة على النطق والكلام بالفعل حسبما أفادت صحيفة محلية.

العالم - منوعات

وغادر الرجل الذي يُدعى زنغ بلدته الواقعة في مقاطعة تشيجيانغ الشرقية سنة 2005 بعد أن قتل عمّ زوجته بسبب خلاف حول سعر الإيجار بقيمة 500 يوان "76 دولاراً"، وفق ما أوردت صحيفة تشيجيانغ.

وادّعى الشاب الذي كان في الثالثة والثلاثين من العمر وقتها أنه أخرس ونجح في إيجاد عمل في ورشة بناء في مقاطعة أخرى بعدما غيّر اسمه وتزوج وأسّس عائلة، إلّا أن الشرطة شكت في أمره عندما تبين لها أنه لا يحمل أوراقا ثبوتية، فأمرت بأخذ عينة من دمه لتكتشف في تشرين الأول الماضي أنّ حمضه النووي قريب من حمض أهل القاتل الذي تبحث عنه منذ 12 عاماً.

وعندما فضح أمره، تعذر عليه التكلم لأنه كان قد خسر القدرة على الكلام، وتواصل مع الشرطة خطياً موضحاً لها أن الإحجام عن التكلم كان وسيلة لتفادي التفوه بحماقات، وفق ما أوردت الشرطة المحلية.

إذاً، بعد 12 عاماً من ادّعاء الخَرَس، ها هو اليوم أصبح أخرساً بالفعل، كما بات معرّضاً للإعدام بحال إدانته.

المصدر: شاشة نيوز

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