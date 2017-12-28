توقعات بتجاوز عدد زوار "صنع في سوريا" ببغداد المليون وربع المليون زائر

العالم - سوريا

وقال الدكتور عباس العيسى عضو مركز الصحافة الاقتصادية العراقية إن “عدد الزوار مثل سابقة فريدة لمعرض سوري يقام للمرة الأولى بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات على غياب المنتجات السورية عن السوق العراقية.. وأتوقع أن يتجاوز هذا العدد المليون وربع المليون زائر خلال الأيام الثمانية المتبقية للمعرض وهو رقم لم يتحقق حتى للمعارض العراقية المماثلة”.

وأكد العيسى أن هذه الظاهرة تشير إلى استعادة البضاعة السورية صدارتها في السوق العراقية من جهة وأن البضائع مختلفة المناشئ التي تعج بها تلك السوق لم تستطع منافسة البضاعة السورية من جهة أخرى.

من جانبه قال محمد مهند دعدوش رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق.. “إن سقف المبيع المباشر للبضائع تجاوز الكميات التي تم جلبها في بداية المعرض وأن استمرار الطلب عليها دفع العديد من الشركات إلى مطالبة مصانعها بشحن كميات إضافية”.

وأضاف دعدوش “ان نجاح المعرض الكبير هو رسالة لكل العالم بأن سورية تحارب الإرهاب وتنتج وتبدع وتنافس في الوقت ذاته”.

الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون - سوريا

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