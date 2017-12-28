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ماذا قال قائد الثورة الاسلامية بحق الفقيد الراحل آقا نجفي همداني

ماذا قال قائد الثورة الاسلامية بحق الفقيد الراحل آقا نجفي همداني
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، السلوك الثوري والطابع الشعبي بانهما خصلتان مهمتان لمفسر القرآن الفقيد آية الله آقانجفي همداني.

العالم - ايران

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان ذلك جاء في تصريح لقائد الثورة خلال استقباله المعنيين بتنظيم ملتقي احياء ذكري مفسر القرآن آية الله آقانجفي همداني والذي جرى قبل اسبوع ونشر اليوم الخميس في مراسم افتتاح الملتقى بمدينة همدان غرب ايران.

وخلال اللقاء اشار آية الله خامنئي الى المراتب العلمية والعملية والسلوكية والاخلاقية العالية للفقيد آقانجفي همداني وقال، ان احدى خصال المرحوم آقانجفي هي الكتابة باللغة الفارسية في مؤلفاته اي التمتع بالدافع المهم "مع الناس ومن اجل الناس" ووضع ذهنه المتقد والدؤوب والثر تحت تصرف الشعب.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية "السلوك الثوري" احدى الخصال المميزة الاخرى للفقيد آقانجفي واضاف، انه خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) وفي الظروف التي كان فيها البعض غافلا او لا اباليا تجاه هجوم العدو والتهديد الموجه للبلاد والشعب والثورة، لم يغفل آقانجفي عن هذه المسالة المهمة وكان باهتمامه وتعامله الرائع مع الشباب يشكل مرجعا لهم وكان سلوكه الثوري هذا بارز جدا.

ويعد مفسر القرآن الفقيد آية الله محمد حسيني همداني والمعروف بـ آية الله آقانجفي من العلماء المعاصرين البارزين وقد توفي عام 1998 عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

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