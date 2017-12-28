بالفيديو..لاعب كرة قدم يضع الحكم في موقف محرج

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حد تلك المواقف تمثل بسقوط اللاعب جاكسون فولمان على الأرض في منتصف الملعب مدعيا الشد العضلي في قدمه اليمنى.

ليسارع اللاعبون لمساعدته لإزالة الشد، و ليهرع حكم المباراة و التي كانت فتاة تدير المباراة و لتطلب من الفريق الطبي الحضور.

ليقف بعده اللاعب بسرعة على قدميه مثيرا السخرية من الحكم الذي لم يتدارك الموقف المضحك، حيث أشار فولمان الى قدمه المصابة و التي كانت اصطناعية، في جو من الضحك.

يذكر بأن فولمان كان أحد الناجين الستة من تحطم طائرة كانت متجهة من بوليفيا الى كولومبيا، ليتعرض لعدد من الجروح كما اضطر الى بتر ساقه.

المصدر : سبوتنك