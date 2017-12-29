يبحث برنامج بانورما لهذه الليلة في الملف الاول التطورات الميدانيةَ في سوريا حيث بات الجيش والحلفاء يركزون في الاونة الاخير على محافظة ادلب باريافها التي تقع في شمال البلاد والى الجنوب الغربي من مدينة حلب لتحرير قراها وبلداتها تدريجيا من ارهابيي جماعة النصرة التي تسيطر على مساحات منها حاليا..



اما الملف الثاني يبحث تطورات العلاقات بين بغداد واربيل بعد موجة الاحتجاجات التي اجتاحت كردستان، فبينما تسربت انباء عن شروط للحوار وضعها رئيس الوزراء حيدر العبادي، اعلن رئيس وزراء كردستان نيتشروان البرزاني عن الاستعداد للحوار والتحدث بكل شفافية وفي كل المسائل بما فيها مسألة المطارات.

