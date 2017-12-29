الشيخ الكربلائي يشدد على وجوب الاعتراف بالفشل الحكومي

العالم - العراق

ونقل موقع العتبة الحسينية في بيان عن ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي قوله خلال اجتماعه بوفد يمثّل شباب وسط وجنوب العراق إن “هناك فشل في الأداء الحكومي ويجب أن نقر ونعترف بهذا الفشل، ويجب التصحيح وإيجاد مواضع الإخفاق والخطأ”.

وأضاف أن “المرجعية تطالب في التدقيق بتجربة الانتخابات وما هي أوجه الفشل في هذه الممارسة الديمقراطية”.

وأشار الكربلائي إلى أن “من نتائج الأخطاء الماضية الانحراف الحاصل بين الشباب في موضوع الإلحاد وعملية انتشاره، بسبب الانحرافات والتأثيرات والتدهور الثقافي والاقتصادي في البلد”.

وأكد أن “المرجعية العليا وضعت منهج سياسي يجب علينا أن نتبعه بوصفهِ مصيري بالنسبة للعراق”, موضحاً أنه “من يدقق في خطاب المرجعية سيجد إنها تشدد على ثلاثة أمور تحتل الأولية هي (الوطن والمواطن والرجل الصالح)”.

من جانب آخر أوضح الكربلائي أن “فتوى المرجعية كان لها الأثر التام بعد أن طالبت بعدم انفصال منطقة كردستان العراق، فيما كانت فتوى الجهاد المقدّس ضد داعش سبباً رئيسياً في القضاء عليه، خلال فترة وجيزة لم يتوقعها المجتمع الدولي”.