البث المباشر
مقتل شخص مسلح بعد مهاجمته كنيسة قرب القاهرة
بكين ترفض اتهامات ترامب لها بشأن إمداد كوريا الشمالية بالنفط
مراسل العالم: 10 باصات و10سيارات اسعاف تصل للغوطة الغربية بدمشق لنقل دفعة من مسلحي "النصرة" الى الشمال السوري
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها في الضفة الغربية فجر اليوم
مراسل العالم: خروج الدفعة الأخيرة من المخطوفين والحالات الإنسانية ومرافقيهم من الغوطة الشرقية إلى دمشق
استشهاد 4 يمنيين بينهم امرأة وطفلة واصابة آخرين بقصف طيران العدوان لمنطقة تشدان في مديرية غمر بمحافظة صعدة
مراسل العالم:وزارة الصحة اليمنية تعلن محافظة الحديدة منكوبة صحيا بحسب التقارير الموثقة حولها
دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

الشيخ الكربلائي يشدد على وجوب الاعتراف بالفشل الحكومي

الشيخ الكربلائي يشدد على وجوب الاعتراف بالفشل الحكومي
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي, الخميس, فشل الأداء الحكومي, مشددة على وجوب الإعتراف به, فيما أشار إلى أن فتوى السيد علي السيستاني كان لها الأثر التام بعد أن طالبت بعدم انفصال منطقة كردستان العراق.

العالم - العراق

ونقل موقع العتبة الحسينية في بيان عن ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي قوله خلال اجتماعه بوفد يمثّل شباب وسط وجنوب العراق إن “هناك فشل في الأداء الحكومي ويجب أن نقر ونعترف بهذا الفشل، ويجب التصحيح وإيجاد مواضع الإخفاق والخطأ”.

وأضاف أن “المرجعية تطالب في التدقيق بتجربة الانتخابات وما هي أوجه الفشل في هذه الممارسة الديمقراطية”.

وأشار الكربلائي إلى أن “من نتائج الأخطاء الماضية الانحراف الحاصل بين الشباب في موضوع الإلحاد وعملية انتشاره، بسبب الانحرافات والتأثيرات والتدهور الثقافي والاقتصادي في البلد”.

وأكد أن “المرجعية العليا وضعت منهج سياسي يجب علينا أن نتبعه بوصفهِ مصيري بالنسبة للعراق”, موضحاً أنه “من يدقق في خطاب المرجعية سيجد إنها تشدد على ثلاثة أمور تحتل الأولية هي (الوطن والمواطن والرجل الصالح)”.

من جانب آخر أوضح الكربلائي أن “فتوى المرجعية كان لها الأثر التام بعد أن طالبت بعدم انفصال منطقة كردستان العراق، فيما كانت فتوى الجهاد المقدّس ضد داعش سبباً رئيسياً في القضاء عليه، خلال فترة وجيزة لم يتوقعها المجتمع الدولي”. 

روابط ذات صلة

هزة ارضية تضرب قضاء الرفاعي في ذي قار العراقية

البنتاغون يقر بقتل التحالف 817 مدنيا في سوريا والعراق

العراق وسوريا يتفقان على تبادل الكهرباء في فترات الذروة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاردن: سفارة "إسرائيل" ستبقى مغلقة حتى يحاكم القاتل

شكرى ونظيره الإماراتى يبحثان التحديات الإقليمية

العميد مفرح بحيبح يصفع العقيلي على خده بسبب هجوم فاشل

جمعة الغضب الـ4.. دعوات لتصعيد المواجهات نصرة للقدس

الجيش السوري يصل إلى "أبو دالي" نشاط روسي على خطَّي طهران ودمشق هذه تفاصيله..

مسؤول قضائي: اعتقال 52 شخصا شاركوا بتجمع غير قانوني في مدينة مشهد

اللهم بلغت.. جمال ريان للسعودية والإمارات: الدول لا تدار بالعنتريات والمال السياسي

"جبهة النصرة" تترقب مصيرها بعد اعلان موسكو القضاء عليها أولوية في العام 2018

إصابات واعتقالات بمواجهات مع قوات الاحتلال في فلسطين

انهيار تام للمرتزقة بعد قتل المئات واحراق آلياتهم بهجوم يمني كاسح

ارتفاع احتياطات روسيا الدولية إلى 432 مليار دولار

الجيش السوري يتوغل الى ريف إدلب والهدف…؟؟

هل تنازل رونالدو عن الكرة الذهبية لميسي؟!

جمعة غضب رابعة اليوم لنصرة القدس

وزيرا الرياضة والشباب الايراني والعراقي يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

حملة مطار أبو الضهور… الميدان أطار صواب أردوغان

ماذا دار بين بن سلمان والسيسي؟

اميركا تعلق على احداث شمال سيناء في مصر

مقتل ضابطين ومجند في هجوم مسلح جنوبي القاهرة

حيل للمحافظة على الخبز طازجاً في المنزل

الأکثر مشاهدة