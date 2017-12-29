الجيش اليمني يحاصر قوات التحالف بالحديدة.. والبوارج تخشى التدخل!!

العالم - اليمن

وقال راشد، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، تمكنت قوات من الجيش واللجان الشعبية من تقطيع أوصال كتائب التحالف التي تقدمت في الساحل الغربي وكبدتها خسائر في العدة والعتاد وهو ما أحدث إنهيار شامل في صفوفهم وطلبوا الأمان عقب أحكام السيطرة عليهم وشل قدرتهم على المناورة والقتال.

وأضاف راشد، هم الآن محاصرين ويطالبون الجيش واللجان الشعبية بأن يقوموا بتسليم المدرعات مقابل الخروج بالأطقم العسكرية والانسحاب عن طريق البحر وهو المنفذ الوحيد لهم.

وأكد راشد، أن بارجات التحالف لم تتجرأ على الدخول في المياة اليمنية لإنقاذ قواتهم، لأنها تعلم ما ينتظرها من منظومة الصواريخ "مندب1"، موضحا، أن الجيش واللجان الشعبية دعو بمكبرات الصوت من تبقى من قوات التحالف المحاصرين في الخوخة بالحديدة للإستسلام، كما تم السماح للصليب الأحمر بانتشال جثث القتلى التي تزيد عن 150 جثة في الخوخة بالحديدة.

وكان مصدر عسكري يمني افاد يوم امس بان وحدات الجيش استعادت السيطرة على مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، بالكامل بعد معارك عنيفة.

واكد المصدر أسر عدد من مرتزقة العدوان في عملية تحرير الخوخة، فيما لاذ الآخرون من المعارك إلى منطقة قاطبة، حيث تمت محاصرتهم من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية من اتجاه الخوخة ومن اتجاه يختل.

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