البث المباشر
مقتل شخص مسلح بعد مهاجمته كنيسة قرب القاهرة
بكين ترفض اتهامات ترامب لها بشأن إمداد كوريا الشمالية بالنفط
مراسل العالم: 10 باصات و10سيارات اسعاف تصل للغوطة الغربية بدمشق لنقل دفعة من مسلحي "النصرة" الى الشمال السوري
مراسلة العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها في الضفة الغربية فجر اليوم
مراسل العالم: خروج الدفعة الأخيرة من المخطوفين والحالات الإنسانية ومرافقيهم من الغوطة الشرقية إلى دمشق
استشهاد 4 يمنيين بينهم امرأة وطفلة واصابة آخرين بقصف طيران العدوان لمنطقة تشدان في مديرية غمر بمحافظة صعدة
مراسل العالم:وزارة الصحة اليمنية تعلن محافظة الحديدة منكوبة صحيا بحسب التقارير الموثقة حولها
دبلوماسيون:الأمم المتحدة تمنع 4 سفن كورية شمالية من الرسو في أي مرفأ في العالم
مصادر يمنية: مصدر عسكري يعلن تدمير 15 آلية للعدوان ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي شمال يختل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

الجيش اليمني يحاصر قوات التحالف بالحديدة.. والبوارج تخشى التدخل!!

الجيش اليمني يحاصر قوات التحالف بالحديدة.. والبوارج تخشى التدخل!!
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشف العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني، أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية ناجحة ضد قوات التحالف وتمكنت من تدمير 16 آلية ومصرع وجرح أكثر من 50 في جبهة الساحل الغربي شمال يختل.

العالم - اليمن

وقال راشد، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، تمكنت قوات من الجيش واللجان الشعبية من تقطيع أوصال كتائب التحالف التي تقدمت في الساحل الغربي وكبدتها خسائر في العدة والعتاد وهو ما أحدث إنهيار شامل في صفوفهم وطلبوا الأمان عقب أحكام السيطرة عليهم وشل قدرتهم على المناورة والقتال.

وأضاف راشد، هم الآن محاصرين ويطالبون الجيش واللجان الشعبية بأن يقوموا بتسليم المدرعات مقابل الخروج بالأطقم العسكرية والانسحاب عن طريق البحر وهو المنفذ الوحيد لهم.  

وأكد راشد، أن بارجات التحالف لم تتجرأ على الدخول في المياة اليمنية لإنقاذ قواتهم، لأنها تعلم ما ينتظرها من منظومة الصواريخ "مندب1"، موضحا، أن الجيش واللجان الشعبية دعو بمكبرات الصوت من تبقى من قوات التحالف المحاصرين في الخوخة بالحديدة للإستسلام، كما تم السماح للصليب الأحمر بانتشال جثث القتلى التي تزيد عن 150 جثة في الخوخة بالحديدة.

وكان مصدر عسكري يمني افاد يوم امس بان وحدات الجيش استعادت السيطرة على مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، بالكامل بعد معارك عنيفة.

واكد المصدر أسر عدد من مرتزقة العدوان في عملية تحرير الخوخة، فيما لاذ الآخرون من المعارك إلى منطقة قاطبة، حيث تمت محاصرتهم من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية من اتجاه الخوخة ومن اتجاه يختل.

103-104

روابط ذات صلة

الخوخة بقبضة الجيش اليمني.. وقتل وأسر مرتزقة

غارات سعودية مكثفة على الخوخة.. أكثر من 30 مرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاردن: سفارة "إسرائيل" ستبقى مغلقة حتى يحاكم القاتل

شكرى ونظيره الإماراتى يبحثان التحديات الإقليمية

العميد مفرح بحيبح يصفع العقيلي على خده بسبب هجوم فاشل

جمعة الغضب الـ4.. دعوات لتصعيد المواجهات نصرة للقدس

الجيش السوري يصل إلى "أبو دالي" نشاط روسي على خطَّي طهران ودمشق هذه تفاصيله..

مسؤول قضائي: اعتقال 52 شخصا شاركوا بتجمع غير قانوني في مدينة مشهد

اللهم بلغت.. جمال ريان للسعودية والإمارات: الدول لا تدار بالعنتريات والمال السياسي

"جبهة النصرة" تترقب مصيرها بعد اعلان موسكو القضاء عليها أولوية في العام 2018

إصابات واعتقالات بمواجهات مع قوات الاحتلال في فلسطين

انهيار تام للمرتزقة بعد قتل المئات واحراق آلياتهم بهجوم يمني كاسح

ارتفاع احتياطات روسيا الدولية إلى 432 مليار دولار

الجيش السوري يتوغل الى ريف إدلب والهدف…؟؟

هل تنازل رونالدو عن الكرة الذهبية لميسي؟!

جمعة غضب رابعة اليوم لنصرة القدس

وزيرا الرياضة والشباب الايراني والعراقي يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

حملة مطار أبو الضهور… الميدان أطار صواب أردوغان

ماذا دار بين بن سلمان والسيسي؟

اميركا تعلق على احداث شمال سيناء في مصر

مقتل ضابطين ومجند في هجوم مسلح جنوبي القاهرة

حيل للمحافظة على الخبز طازجاً في المنزل

الأکثر مشاهدة