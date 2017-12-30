رئيس الوزراء الإيطالي يبعث رسالة إلى نيجيرفان البارزاني..وهذا ما جاء فيها

العالم - العراق

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها حكومة منطقة كردستان العراق اليوم ، دعا فيها رئيس الوزراء الايطالي الى بدء الحوار بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

وعبر جنتيلوني عن تمنياته لبدء الحوار بين أربيل وبغداد قائلا (( "نحن والمجتمع الدولي نتمنى وبعجالة ان يبدا حوار أربيل وبغداد من اجل حل المشاكل كافة في اطار العراق الواحد الاتحادي الديمقراطي، وفق مبادئ الدستور العراقي لعام 2005")) ، منوها بقوله: "نشجع جميع الأطراف السياسية على الحوار وان يتعاونوا فيما بينهم".



وأضاف في الرسالة ان "إيطاليا تنظر بأهمية الى الأوضاع بين أربيل وبغداد"، مردفا بالقول ان "مواجهة الإرهاب تبقى النقطة المشتركة الأهم.



وعبر رئيس الوزراء الإيطالي عن ارتياحه تجاه الخطوات العسكرية التي اتخذت في المدن التي تحررت مؤخرا من ارهابيي جماعة "داعش" في العراق.



واكد جنتيلوني برسالته على استمرار إيطاليا على نفس الوتيرة في تدريب القوات المسلحة والشرطة في العراق و منطقة كردستان العراق.