البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل
مراسل العالم نقلا عن مصادر عسكرية يمنية: إطلاق صاروخ باليستي على مبنى وزارة الدفاع السعودية بالرياض
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض
رويترز: جماعة"داعش" تتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب القاهرة
مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب
الهلال الاحمر الفلسطيني : تسجيل 293 إصابة بمختلف انواعها في الضفة الغربية و90 في قطاع غزة خلال المواجهات مع الاحتلال
الهلال الاحمر الفلسطيني : ١٣٣ إصابة في الضفة الغربية و40 اصابة في قطاع غزة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية:إصابة شابين بجراح خطيرة في الرأس والبطن خلال المواجهات مع قوات الاحتلال شرق جباليا بقطاع غزة

امن البيضاء يضبط عناصر للقاعدة بحوزتهم 7 عبوات ناسفة

امن البيضاء يضبط عناصر للقاعدة بحوزتهم 7 عبوات ناسفة
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

تمكنت الاجهزة الامنية واللجان بمحافظة البيضاء من القاء القبض على 3 عناصر اجرامية كانت تنفذ التفجيرات في الاسواق والطرقات والسيارات بتوجيهات ما يسمى تنظيم القاعدة؛ مستهدفة بذلك الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة.

العالم - مراسلون

واوضح مراسل قناة العالم الزميل عبدالله الشريف من اليمن، ان الاجهزة الامنية تمكنت من تفكيك سبع عبوات ناسفة كانت بعضها مجهزة للتفجير بواسطة هواتف خلوية.

وافادت الاجهزة الامنية انها عثرت على سبع عبوات ناسفة كانت بحوزة المدعو مجاهد صالح محمد الظفيري بعد تنفيذ عملية امنية ناجحة ؛ والذي اعترف ان والده صالح محمد الظفيري كان على اتصال مستمر بما يسمى بتنظيم القاعدة قبل ان يلقى مصرعه وهو برفقة الشدادي في مأرب.

واكدت الاجهزة الامنية ان انكشاف العلاقة بين مرتزقة العدوان والتنظيمات الإرهابية ليس مستغربا ولا جديدا بل هي علاقة ثابته ومن الصعب التمييز بينها .

الى ذلك اهابت الاجهزة الامنية كافة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الامنية والابلاغ عن تلك العناصر الإجرامية خدمة للأمن والاستقرار في المحافظة ودرأ للمخاطر التي يسعى اعداء الوطن لنشرها في المحافظة بواسطة ادواتهم الاجرامية ؛ معبرة في الوقت نفسه عن ثقتها بوعي المواطنين وقناعتهم الراسخة في مواجهة تلك العناصر وعدم امكانية القبول بعودتهم للمحافظة ليعيثوا فيها بالفساد والفوضى .

كما حذرت من التهاون مع تلك العناصر الاجرامية التي باعت نفسها للشيطان وامتهنت تفجير الاسواق وتفخيخ الطرقات والسيارات خدمة لأعداء الوطن دون مراعاة لأي وازع ديني او وطني,

واكدت الأجهزة الأمنية انها لن تتهاون في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار خدمة للمشاريع الاستعمارية والفوضوية وانها لهم بالمرصاد.

الاعلام الامني

2

روابط ذات صلة

6 شهداء وجرحی بغارة لتحالف العدوان علی البيضاء

مقتل وإصابة 18 مرتزقا بعمليات قنص بمأرب وتعز والبيضاء

مقتل وإصابة 15 مرتزقا بعمليات قنص بجبهات تعز والبيضاء ونهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

دك تجمعات الجيش السعودي وقنص جنديين بعسير وجيزان

"داعش" تتبنى هجوم الاربعاء على متجر بسان بطرسبورغ

تظاهرة لمئات الاشخاص.. ذریعة لهجمات الاعلام المعادي

اطلاق باليستي جديد على هدف عسكري في الرياض

امن البيضاء يضبط عناصر للقاعدة بحوزتهم 7 عبوات ناسفة

"داعش" تتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان

شاهد.. القوات المشتركة توقف عجلة مفخخة لـ"داعش"

نشرة بانوراما: "أميركا تتبنى بقايا داعش" و"مصر تتحدى الارهاب"

مجلة فرنسية لاتعترف بکیان الإحتلال

الداخلية المصرية تكشف هوية مهاجم الكنيسة في حلوان

العثور على مقبرة جماعية في بنغازي

السفير التركي يكشف عن حدث عسكري وشيك في قطر

اتفاقيات بين أمريكا و الكيان حول مواجهة إيران

مدريد تحقق في وفاة جزائري داخل سجن يحتجز فيه مهاجرون

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 243 فلسطينيا بمواجهات مع كيان الاحتلال في الضفة وغزة

تركيا تلغي شرط التأشيرة لدخول السودانيين لأراضيها

بالصور... مسيرة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية تضامنا مع القدس

هزة ارضية بقوة 4.2 ريختر تضرب قصر شيرين غرب ايران

شباب 14 فبراير: إصلاح النظام الخليفي وهم ولابديل عن الثورة لإٍسقاطه

كاتبة إماراتية معروفة تصف التونسيين بـ"الكلاب النابحة"!

الأکثر مشاهدة