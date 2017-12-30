امن البيضاء يضبط عناصر للقاعدة بحوزتهم 7 عبوات ناسفة

العالم - مراسلون

واوضح مراسل قناة العالم الزميل عبدالله الشريف من اليمن، ان الاجهزة الامنية تمكنت من تفكيك سبع عبوات ناسفة كانت بعضها مجهزة للتفجير بواسطة هواتف خلوية.

وافادت الاجهزة الامنية انها عثرت على سبع عبوات ناسفة كانت بحوزة المدعو مجاهد صالح محمد الظفيري بعد تنفيذ عملية امنية ناجحة ؛ والذي اعترف ان والده صالح محمد الظفيري كان على اتصال مستمر بما يسمى بتنظيم القاعدة قبل ان يلقى مصرعه وهو برفقة الشدادي في مأرب.

واكدت الاجهزة الامنية ان انكشاف العلاقة بين مرتزقة العدوان والتنظيمات الإرهابية ليس مستغربا ولا جديدا بل هي علاقة ثابته ومن الصعب التمييز بينها .

الى ذلك اهابت الاجهزة الامنية كافة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الامنية والابلاغ عن تلك العناصر الإجرامية خدمة للأمن والاستقرار في المحافظة ودرأ للمخاطر التي يسعى اعداء الوطن لنشرها في المحافظة بواسطة ادواتهم الاجرامية ؛ معبرة في الوقت نفسه عن ثقتها بوعي المواطنين وقناعتهم الراسخة في مواجهة تلك العناصر وعدم امكانية القبول بعودتهم للمحافظة ليعيثوا فيها بالفساد والفوضى .

كما حذرت من التهاون مع تلك العناصر الاجرامية التي باعت نفسها للشيطان وامتهنت تفجير الاسواق وتفخيخ الطرقات والسيارات خدمة لأعداء الوطن دون مراعاة لأي وازع ديني او وطني,

واكدت الأجهزة الأمنية انها لن تتهاون في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار خدمة للمشاريع الاستعمارية والفوضوية وانها لهم بالمرصاد.



الاعلام الامني

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