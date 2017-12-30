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برلماني ایراني: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة

برلماني ایراني: التجمعات الاحتجاجیة فتنة العدو الجدیدة
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو الهیئة الرئاسیة بمجلس الشورى الاسلامي في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اكبر رنجبر زادة، التجمعات الاحتجاجیة الاخیرة بانها فتنة جدیدة للعدو.

العالم - ايران

وقال رنجبر زادة في تصریح لوكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' في همدان الجمعة، ان الاحداث الاخیرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد لیست ذات نهج محدد للتعبیر عن مطالب الشعب ولاشك انها ستستغل من قبل مثیري الفوضى والمناهضین للنظام.

واضاف، ان مطالب الشعب یجب طرحها ومتابعتها عبر القنوات القانونیة المحددة وفي اطر معینة.

واشار الى وجود بعض المشاكل والاستیاء في قطاع العمل للشباب ومعیشة الشعب واضاف، انه على الحكومة ان تكون اكثر عزما لتبیین السبیل وتلبیة مطالب الشعب.

واكد عضو الهیئة الرئاسیة في مجلس الشورى الاسلامي، ان اثارة الفوضى وحضور المواطنین في مثل هذه التظاهرات الفاقدة لتصاریح قانونیة، هو مطلب الاعداء.

واكد رنجبر زادة ایضا بان الاحداث الاخیرة لن تسفر سوى عن الاضرار بتقدم ونمو البلاد وقال، ستنكشف قریبا كوالیس هذه القضایا.

وقال، انه وعلى اعتاب ملحمة 9 دی (30 كانون الاول / دیسمبر، التظاهرات الجماهیریة التي اخمدت الفتنة التي تلت الانتخابات الرئاسیة عام 2009)، حیث یتهیأ الشعب للمشاركة في هذا الیوم الوطني فان مثل هذه التحركات تاتي لاحیاء فتنة العام 1388 ه.ش (2009).

واعتبر النائب في مجلس الشورى الاسلامي، احداث الایام الاخیرة بانها فتنة اخرى تهدف الى احیاء فتنة العام 2009 واعادة قادة الفتنة الى ادارة دفة الامور في البلاد.

واعتبر بقایا الفتنة بانهم رواد وطلائع ومخططو هذا التیار، داعیا المواطنین للحذر من هذه الفتنة، والتمسك بنهج ولایة الفقیه والثقة بنوابهم في مجلس الشورى الاسلامي لمعالجة المشاكل.

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