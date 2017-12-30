25 منظمة بحرينية تطالب بملاحقة الوفد البحريني الزائر لكيان الاحتلال

العالم - البحرين

وفي بيان مشترك، طالبت المنظمات بملاحقة أعضاء الوفد على المستوى القضائي، كونهم خالفوا القانون المحلي في البحرين، والذي يرفض التّطبيع مع كيان الاحتلال، وقالت أنّ "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، والقدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين"، وأضافت أن "الاحتلال قمعي ويجب مقاومته".

وإذ لفتت المنظمات إلى أنّ "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الاحتلال ضدّ الشّعب الفلسطيني، ولم تعُد وسيطًا في عملية السّلام"، أكدت رفضها لكل أشكال تطبيع العلاقات مع هذا الكيان، داعية الدّول العربية إلى وقف علاقاتها معها.

وكان وفد من منظمة "هذه هي البحرين" قد زار كيان الاحتلال في وقت سابق من الشهر الحالي وسط جدال بشأن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لهذا الكيان، وطرد حراس الأقصى الوفد من باحة المسجد، بعد صدور تقارير مفادها أنّ الزيارة كانت تهدف إلى "تطبيع وتعزيز العلاقات مع كيان الاحتلال وإلى إيصال "رسالة سلام وأُخُوّة إلى هذا الكيان الغاصب.

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