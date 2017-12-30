العالم – اسیا

وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية من مدينة كاستاموني: "نحن نريد العمل مع الولايات المتحدة بشكل صادق كما نعمل مع روسيا وإيران في سوريا والمنطقة"، مضيفا: "نحن مستعدون للعمل معها في حال وفت بكافة وعودها وليس لدينا أي مشكلة تعوق تعاوننا".

وتابع أردوغان: "لا مانع لحل مشاكلنا مع أمريكا في سوريا، كما حدث في موضوع التأشيرات".

وكان أردوغان تعهد، أمس الجمعة، بأن بلاده ستبذل كل جهود ممكنة لمنع ما وصفه بـ"إنشاء ممر إرهابي شمال سوريا بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية".

وكان الرئيس التركي قد اتهم، الولايات المتحدة بدعم المسلحين "الإرهابيين" في سوريا وتزويدهم بالأسلحة، في إشارة إلى ما تقدمه واشنطن لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي تمثل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلا عسكريا أساسيا له، ويشكل "حزب الاتحاد الديمقراطي" محوره السياسي.

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