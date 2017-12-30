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بالصور..شوارع لندن في أيام أعياد رأس السنة الميلادية

بالصور..شوارع لندن في أيام أعياد رأس السنة الميلادية
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

تداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً جميلةً تظهر شوارع لندن في نهاية السنة حيث تزدان بالاضواء المبهرة.

العالم - منوعات 

واليكم الصور التالية :

المصدر: وكالات

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