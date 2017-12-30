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مراسل العالم: استشهاد أربعة مواطنين يمنيين بغارة لطيران قوى العدوان استهدفت سيارة بمدخل مدينة الجراحي في الحديدة
ا ف ب: موسكو تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ ومدبره
مصادر يمنية: أكثر من 20 شهيدا بغارات لطيران العدوان على 3 سيارات قرب أحد المطاعم عند مدخل مديرية الجراحي بالحديدة
مراسلة العالم: شهيد وعدة إصابات بسقوط قذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق أطلقها المسلحون في الغوطة الشرقية
وكالة السودان للأنباء: البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري 6 أشهر
مراسل العالم:شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان السعودي على سوق شعبي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
بالصور..شوارع لندن في أيام أعياد رأس السنة الميلادية
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش
تداول رواد التواصل الاجتماعي صوراً جميلةً تظهر شوارع لندن في نهاية السنة حيث تزدان بالاضواء المبهرة.
العالم
-
منوعات
واليكم الصور التالية :
المصدر: وكالات
تصنيف :
العالم
أوروبا
منوعات
كلمات دليلية :
#شوارع لندن
#أعياد رأس السنة
#صور اعياد الميلاد
#منوعات اعياد
#الميلاد وراس السنة
#احتفالات بالاعياد
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