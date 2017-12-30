قرار مصرفي صيني يستهدف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

العالم - أسیا

وأفادت "رويترز" أن هيئة النقد الأجنبي التابعة للدولة الصينية قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الأفراد الذين يتجاوزون الحد السنوي سيتم منعهم من المعاملات الخارجية بقية العام وعام إضافي.

وقال الإعلان إنه بموجب القواعد الجديدة ستقدم هيئة النقد الأجنبي قائمة يومية بأسماء الأفراد المحظور عليهم القيام بعمليات سحب خارجية باستخدام بطاقات مصرفية.

وأضاف أن مستخدمي البطاقات المحلية سيُمنعون أيضا من سحب أكثر من عشرة آلاف يوان يوميا في الخارج.

وقال إنه سيتم سريان القواعد الجديدة من أول يناير/ كانون الثاني وسيتعين على البنوك تطبيق التعديلات المذكورة بحلول أول ابريل نيسان 2018.

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