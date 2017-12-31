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ينمو جلد وجهها دون توقف، لكنها ترفض العلاج لهذا السبب!

ينمو جلد وجهها دون توقف، لكنها ترفض العلاج لهذا السبب!
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

ترفض إمرأة تايلاندية مصابة بحالة مرضية نادرة، تسبب ذوبان وجهها، الخضوع للعلاج الجراحي؛ لأنها تخشى على حياتها.

العالم - منوعات 

وبدأ النمو غير الطبيعي في الانتشار عبر وجه ويانغ بونمي منذ فترة طويلة، ما تسبب في فقدانها البصر.

ويذوب وجه بونمي، البالغة من العمر63 عامًا، حتى أصبح يغطي أنفها وفمها، وقد عانت من هذه الحالة لعقود أثناء طفولتها.

وانتقلت بونمي مؤخرًا إلى بانكوك لتكسب لقمة عيشها، من خلال بيع الزهور في الشارع وسط المدينة.

ويعتقد أن المرض الذي تعاني منه بونمي مرتبط بالورم العصبي الليفي، وهو اضطراب وراثي يجعل الأورام تشكل الأنسجة العصبية.

وعلى الرغم من حالة التشوه الشديد، فإن السيدة المسنة ترفض الجراحة، لأنها خائفة من الموت أثناء الجراحة.

وقالت بونمي: “لقد واجهت هذه المشكلة لفترة طويلة؛ ولكني بصحة جيدة، إذا أجريت عملية قد لا أستيقظ أبدًا، أخشى أن لا أبقى على قيد الحياة”.

وأضافت: “ابنتي تأتي بي إلى هنا حتى أتمكن من بيع الزهور، وزيت الكافور، أنا سعيدة وممتنة لأي شخص أعطاني تبرعًا”.

وزار الدكتور سونورا أورايرات، رئيس جامعة “رانغسيت”، السيدة بونمي في الشارع يوم الجمعة الماضي، لتقديم المساعدة في الحصول على الرعاية الطبية، وطلب من وزارة الصحة العامة المساعدة الطبية، وطلب من الأطباء زيارتها.

المصدر : ديلي ميل 

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