تعرف على فوائد الشمندر في عالم الصحة

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يساعد الشمندر السكري في خفض ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بالذبحة القلبية والجلطة بسبب غناه بالـ"نيترات".

كيف يجب استخدامه؟

يكفي تناول 250 ملل من عصير الشمندر أو 100 غرام من الشمندر المطهو (حبّة أو 2) لخفض ضغط الدم بشكل بارز والحد من خطر الإصابة بكل المشكلات الصحية المرتبطة بذلك.

فوائده ؟

- يحتوي الشمندر على حمض الفوليك الضروري لنمو الأنسجة خصوصاً للحامل، نظراً الى أهميته في نمو الجنين.

- غني بالحديد، مما يجعله في غاية الأهمية للحوامل اللواتي يعانين تعباً ناتجاً من الحمل.

- يحتوي الشمندر المطهو على كميات أقل من حمض الفوليك مقارنة بالشمندر النيء.

- يعتبر الـBetacyanin المسؤول عن لون الشمندر الأحمر، من مضادات التأكسد ويساعد تحديداً في منع تأكسد الكوليسترول مما يوفر الحماية للشرايين ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة.

المصدر : النهار

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