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4 آلاف عسكرى وموظف لتأمين احتفالات رأس السنة بموسكو

4 آلاف عسكرى وموظف لتأمين احتفالات رأس السنة بموسكو
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت الحرس الوطنى الروسى، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من 4 آلاف عسكرى وموظف سيقومون بتأمين المواطنين خلال الاحتفالات بالعام الجديد فى موسكو.

العالماوروبا

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن مصدر بالمكتب الصحفى لقوات الحرس الوطنى قوله إنه "لحماية النظام العام سيكون هناك أكثر من 4 آلاف موظف من الوحدات المتنقلة الخاصة من الإدارة الرئيسية للحرس الوطنى فى موسكو وعسكريين من المنطقة الوسطى، وقسم "دزيرجينسكي" من قوات الحرس الوطنى الروسى وموظفى القسم".

وكانت مدينة سان بطرسبورج الروسية، شهدت مساء الأربعاء الماضى، تفجيرا ضرب محلا تجاريا من مجموعة "بيريكريوستوك" فى جادة كوندراتييفسكى بالقرب من وسط المدينة، أسفر عن إصابة 18 شخصا، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

 

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