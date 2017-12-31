ترامب وجونسون يكرران دعمهما للاضطرابات في إيران

العالم ـ إيران

وفي تغريدة جديدة كرر دونالد ترامب دعمه للاضطرابات في إيران، مجدداً مزاعمه بدعم إيران للإرهاب.

وقال ترامب في أحدث تغريداته إن الولايات المتحدة تراقب "عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان!"

من جانبه غرد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه يشاهد الأحداث في إيران "بقلق" وقال إن: من الأهمية بمكان أن يتمتع المواطنين بحق التظاهر سلميا.

ويأتي هذا في وقت طالبت وزارة الداخلية الإيرانية من المحتجين على بعض السياسات الاقتصادية في البلاد التقدم إلى الوزارة بطلب عقد الاجتماعات ضمن الإطار الدستوري في إيران، للموافقة عليها.

كما أكد المساعد السياسي لوزير الداخلية الايراني إسماعیل جبارزاده في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الحكومة لم تمنع أي تجمعات ما دامت لا تتعرض للمتلكات والاموال العامة.

104