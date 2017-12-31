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بوكوحرام تقتل اكثر من 5 الاف مسلم بولاية نيجيرية

بوكوحرام تقتل اكثر من 5 الاف مسلم بولاية نيجيرية
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف تقرير للمجلس الإسلامى النيجيرى النقاب عن مقتل 5247 مسلما على الأقل وإصابة أكثر من 5100 آخرين بولاية "آدماوة" الكائنة شمالى نيجيريا خلال الأربع سنوات الماضية بسبب جماعة "بوكو حرام".

العالم - أفريقيا

وأوصى التقرير - الذى تم عرضه اليوم الأحد، على حاكم الولاية الحاج محمدو بيندو بالعمل على تقديم المزيد من الدعم للضحايا ، وإعادة بناء المدارس ودور العبادة المتضررة من الهجمات التى شنتها الجماعة، إلى جانب زيادة الدعم الأمنى والمالى لمجموعات الدفاع المحلية التى تساعد الجيش فى التصدى لبوكو حرام.

وأشار التقرير إلى تضرر أكثر من 700ر12 منشأة بالولاية بينهم منازل ومساجد ومواشى ومنتجات زارعية، فيما بلغت قيمة هذه الخسائر 220 مليون دولار.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" تنشط فى نيجيريا منذ سنوات، وترفض نمط الحياة الغربي، وتطالب بتطبيق الشريعة فى نيجيريا ومنع عناصرها من الثقافة الغربية فى البلاد، كما تقف الجماعة وراء معظم الأعمال الإرهابية فى نيجيريا التى أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت بتهجير أكثر من مليونى شخص. 

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