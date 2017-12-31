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حمزة بن لادن يعلن مقتل ابنه "أسامة"‎ + صورة

حمزة بن لادن يعلن مقتل ابنه
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن القيادي في تنظيم القاعدة، حمزة بن لادن، عن مقتل ابنه "أسامة"، البالغ من العمر 12 عاما.

العالم - السعودية

وفي رسالة بعثها حمزة بن لادن إلى والدته وإخوته، لم يكشف ابن مؤسس تنظيم القاعدة عن كيفية مقتل ابنه، مع ترجيح مصادر أن "أسامة" قضى بغارة على مواقع للقاعدة بين أفغانستان وباكستان.

ويعود تاريخ الرسالة التي بثتها مواقع تابعة لتنظيم القاعدة، إلى شهر ذي القعدة 1438، الموافق تموز/يوليو، أو آب/أغسطس الماضي.

وقال حمزة بن لادن إن "هذه المصائب والبلايا التي تصيبنا في هذا الطريق، لا تزيدنا إلا ثباتا وتماسكا واستبسالا".

يشار إلى أن معلومات راجت قبل أسابيع عن احتمالية وصول حمزة بن لادن (26 عاما) إلى سوريا، لقيادة تشكيل يتبع لتنظيم القاعدة مكون من المنشقين عن "هيئة تحرير الشام"، وآخرين عن "جند الأقصى" و"داعش".

المصدر: عربي 21

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