توقيف شاب كتب صباح الخير على فيسبوك!!

العالم - منوعات

وأكدت الشرطة أنها أوقفت شابا فلسطينيا للتحقيق معه “بشبهة التحريض” ثم أفرجت عنه في وقت لاحق.

لكن صحيفة “هآرتس” الصهيونية ذكرت أن الشاب نشر صورة له بجانب جرافة في مستوطنة بيتار عيليت الصهيونية التي يعمل بها في الضفة الغربية المحتلة، وأرفقها بكلمة “يصبحهم” التي تعني صباح الخير.

ولكن خطأ في الترجمة التلقائية في موقع “فيسبوك” أدى إلى ترجمة العبارة إلى “هاجمهم” باللغة العبرية.

وتم إبلاغ الشرطة التي قامت بتوقيف الشاب.

بعد ذلك، عادت الشرطة وأطلقت سراحه بعد أن لاحظت خطأ الترجمة.

ولم يقرأ أي شرطي صهيوني يتحدث اللغة العربية المنشور قبل توقيف الشاب، بحسب “هآرتس”.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري لوكالة فرانس برس إنه “تم بالفعل قبل أيام توقيف فلسطيني للتحقيق بشبهة التحريض عبر صفحته على فيسبوك”.

المصدر :روسيا اليوم

120-104