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بالفيديو.. نجاة دبابة "تي-62" سورية بأعجوبة من صاروخ "تاو"

الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

لا يزال يملك الجيش السوري العديد من الدبابات السوفييتية من طراز "تي-62" القديمة.

العالم - سوريا

وكانت هذه الدبابات في وقت ما ممتازة، ولكن الآن أصبحت أهدافا سهلة لأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات الحديثة، وخاصة في المناطق المفتوحة.

وأرسل الأميركان الكثير من أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات إلى قوات "الجيش السوري الحر"، وبعدها وصلت هذه الأنظمة إلى فصائل أخرى. على وجه الخصوص، يتم استخدام "تاو" من قبل "هيئة تحرير الشام".

وتعلم السوريون دروسا قاسية وتعلموا كيفية التحكم بـ "تي-62" بمهارة، وإخفاء الدبابة عن الأنظمة وراء التلال. وقد بدأ ذلك يؤتي ثماره وانخفضت خسائر المركبات المدرعة. ويظهر في الفيديو الذي تم نشره على شبكة الإنترنت كيف أن  "تي-62" السورية تطلق النار على مواقع الإرهابين من وراء التل.

وفي الثواني الأولى من الفيديو يظهر كيف أن صاروخا يطير فوق الدبابة. والدبابة تنجو منه بإعجوبة.

سبوتنك

2-10

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