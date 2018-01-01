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هذا هو أول تأثير لقرار رفع سعر الوقود في السعودية...

هذا هو أول تأثير لقرار رفع سعر الوقود في السعودية...
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

العالم – السعودیة

هبطت البورصة السعودية اليوم الاثنين بعدما رفعت الحكومة الأسعار المحلية للبنزين بشكل حاد في خطوة ستساهم في خفض عجز الميزانية لكنها ستقلص أيضا القوة الشرائية للمستهلكين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة في تداول نشط مع انخفاض سهم دار الأركان للتطوير العقاري عشرة في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة.

وهبط سهم بدجت السعودية لتأجير السيارات 2.6 في المئة.

كانت وزارة الطاقة لمحت بالفعل إلى أنها ستعلن في الربع الأول من هذا العام عن زيادة في أسعار البنزين، لكن تلك الزيادة جاءت في وقت مبكر عما توقعه البعض.

وتوقع البعض أن تنتظر السلطات حتى تقيم تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع خمسة في المئة اعتبارا من بداية العام، على الاستهلاك.

لكن الضريبة وزيادة أسعار البنزين معا ربما يؤثران على الاستهلاك بشكل كبير، على الرغم من تطبيق الرياض نظام تعويض نقدي لمساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود على تحمل ألم الإصلاحات.

وارتفع سعر البنزين أوكتين 91 إلى 1.37 ريال (37 سنتا) للتر من 0.75 ريال، بينما زاد البنزين أوكتين 95 إلى 2.04 ريال من 0.90 ريال.

وكانت السلطات السعودية قد قررت رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 بالمائة و126 بالمائة.

وبحسب الانباء الواردة فان القرار هذا أثار حفيظة المواطنين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين الحكومة بنهب أموالهم، ودفعهم نحو الهاوية.

وقال ناشطون إنهم لا يصدقون الأرقام التي تنشرها الحكومة لتبرير حاجتها إلى رفع أسعار البنزين.

وأعرب مغردون عن تخوفهم من الحال الذي ستصل إليه الطبقة المتوسط، وما دون المتوسطة في السعودية بعد رفع الأسعار.

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