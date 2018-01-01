قتلى باحداث مريبة، اثر خمسة ايام من الاحتجاجات في ايران 

العالم - ايران

الحكومة ومسؤولو البلاد استقبلوا الاحتجاجات التي اندلعت بسبب ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية، برحابة صدر واعلنوا بانهم سيضاعفون الجهود لحل المشاكل الاقتصادية الراهنة. هذا فيما شدد المحتجون من جانبهم على ضرورة صيانة الامن والاستقرار في البلاد والتصدي بحزم للانتهازيين .

وفي هذا الاطار فقد شهدت مدينتا زنجان وقزوين تظاهرات حاشدة جرى التاكيد فيها على ضرورة ادانة اي اضطرابات تمس امن واستقرار البلاد.

يشار الى انه وخلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية استغل بعض مثيري الشغب الاوضاع الجارية للاضرار بالممتلكات العامة والحكومية، ما اسفرت وللاسف الشديد عن مقتل عشرة مواطنين. هذا في حين لم تطلق اية رصاصة من قبل قوى الامن الداخلي باتجاه المتظاهرين، الامر الذي يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات حول الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة وحاولت الصاقها بالنظام.

هنالك مؤشرات تثبت تورط ووقوف جهات اجنبية وراء هذه الاحداث منها حادثة سيارة الاطفاء المسروقة ومحاولة دهس المواطنين بها والاستهداف المريب للمحتجين بالرصاص فضلا عن احداث اخرى ستتضح معالمها مستقبلا بلا شك بفضل الجهود التي ستبذلها الجهات الامنية للكشف عن ملابساتها .