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جهانغيري يؤكد على اهمية كسب رضى الشعب

جهانغيري يؤكد على اهمية كسب رضى الشعب
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكد النائب الاول للرئيس الايراني "اسحاق جهانغيري" ان احد اجراءات الحكومة هو كسب رضى الشعب.

العالم - ايران

واشار جهانغيري خلال ترؤسه لاجتماع هيئة الاقتصاد المقاوم اليوم الاثنين، الى تقرير رئيس مؤسسة الجمارك الايرانية حول الاجراءات المتخذة لانشاء منظومة الجمارك الالكترونية والموحدة باعتبارها احد مشاريع الاقتصاد المقاوم، وقال: ان انشاء منظومة الجمارك الالكترونية والموحدة انجاز كبير في اطار الاقتصاد المقاوم.
واضاف النائب الاول للرئيس الايراني: ان انشاء منظومة الجمارك الالكترونية والموحدة وضع على جدول اعمال الحكومة لتحقيق عدة اهداف ومنها اضفاء الشفافية ومكافحة الفساد الى جانب تسهيل الامور التجارية في البلاد مثل الصادرات والواردات والترانزيت بنسبة ملحوظة وكذلك الحد من تهريب السلع الى درجة كبيرة.
واوضح جهانغيري ان الاقتصاد الحكومي يعد احد الاسباب الرئيسية لانتشار الفساد في البلاد، وقال: ان الحكومة الحالية اعلنت مرارا وبشكل جاد انه لا يوجد خط احمر في مكافحة الفساد، ويجب التصدي للفاسدين.
واشار الى ان احد برامج الحكومة لمكافحةالفساد، هو تجنب وقوع المخالفات، وفي هذا الاطار يتم متابعة الاسلوب العلمي للحيلولة دون الفساد عن طريق ايجاد منظومات الكترونية حيث كانت الجمارك الايرانية احد النماذج الناجحة في هذا البرنامج والتي استطاعت من خلال انشاء منظومة الجمارك الالكترونية والموحدة، قطع الاتصال بين المراجعين وخبراء الجمارك وتحقيق نتائج جيدة في مكافحة الفساد.
واكد جهانغيري على اهمية كسب رضى الناس، معتبرا ان انشاء الحكومة الالكترونية احد اجراءات الحكومة لاسداء الخدمات الى المواطنين باسرع وقت ممكن.
ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية الى ان عوائد الجمارك الايرانية تضاعفت منذ انشاء منظومة الجمارك الالكترونية والموحدة من 8 آلاف مليار تومان في العام 2012 (قرابة مليوني دولار) الى 22 الف مليار تومان (زهاء 5.5 مليون دولار) العام 2017 بالرغم من تراجع حجم الواردات.

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