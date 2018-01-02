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نشرة بانوراما: "الرد الشعبي الايراني بدأ" و"غضب من رفع اسعار الطاقة بالسعودية"

نشرة بانوراما:
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "بدء الرد الشعبي الايراني على اثارة الشغب" و"غضب من رفع الدعم السعودي عن سلع وزيادة اسعار الطاقة"

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملف الاول لبانوراما الليلة،  تظاهرات في عدد من المدن الايرانية ضد مثيري الشغب في البلاد بحجة الاحتجاج على اوضاع معيشية على وقع تحريض اميركي اسرائيلي وتدخل في الشان الايراني الداخلي فيما وزارة الامن تعلن توقيف عدد من مثيري الشغب وملاحقة آخرين مؤكدة أنه سيتم التعامل معهم بحزم.

في ملف بانوراما الثاني .. زيادة على اسعار المشتقات النفطية، في الدولة الاكبر باحتياط النفط عالميا وغضب عارم لم يخرج من اطار وسائل التواصل في بلد يمنع التعبير عن الراي حتى في لقمة عيش المواطنين الذين يدفعون الضرائب في سبيل رفاهية ولي العهد والاسرة الحاكمة ولتامين تكلفة العدوان على اليمن ودعم الارهاب على مساحة المنطقة منذ سنوات. 

غرفة اخبار العالم

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