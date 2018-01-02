الجيش السوري يودع هؤلاء القادة الشهداء في 2017

العالم - سوريا

ومن هؤلا القادة يمكن الاشرة الى :

عصام زهر الدين

يعتبر العميد في “الحرس الجمهوري” وقائد عمليات الجيش السوري في دير الزور، عصام زهر الدين، من أبرز الضباط الذين استشهدوا، بعد دوره الكبير في صمود دير الزور و مطارها على مدى سنوات و من ثم تحريرها من تنظيم “داعش”.

زهر الدين استشهد، في 18 تشرين الأول الماضي، جراء انفجار لغم في مدينة دير الزور، وفق وسائل الإعلام الرسمية، خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة” في منطقة حويجة صكر بدير الزور.

حسن دعبول

ومن بين الشهداء القادة البارزين رئيس فرع الأمن العسكري في حمص، العميد حسن دعبول، في تفجير استهدف المربع الأمني وسط حمص، في 5 شباط الماضي.

واستشهد دعبول إلى جانب عدد من عناصر و ضباط فرعي الأمن العسكري وأمن الدولة، جراء هجوم مسلح استهدف مقري الأمن وسط مدينة حمص، تبنت “هيئة تحرير الشام” مسؤوليتها.

حسن دعبول (أبو باسل)، ضابط ستيني، ينحدر من قرية زغرين التابعة لمنطقة السلمية في ريف حماة الشرقي.

ترأس دعبول سرية المداهمة التابعة للمخابرات العسكرية في دمشق، والمعروفة اختصارًا بـ “الفرع 215”. في دمشق لثلاثة أعوام (2013- 2016)، والمعروفة اختصارًا بـ “الفرع 215”.

في شباط 2016، انتقل دعبول لرئاسة فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، خلفًا للعميد ياسين ضاحي، ليستشهد بعد عام على تسلمه قيادة الفرع.

وليد سلوم خواشقي

استشهد العماد شرف في الجيش السوري، وليد سلوم خواشقي خلال المواجهات العسكرية التي تدور في محيط إدارة المركبات في مدينة حرستا شرقي دمشق، في 14 تشرين الثاني الماضي.

وينحدر الشهيد من ناحية جوبة برغال في ريف مدينة القرداحة.

هزاع خالد الحسن

استشهد اللواء الركن المجاز في الجيش السوري ومدير الشؤون الإدارية ونائب إدارة الوقود فيه، هزاع خالد الحسن، في 3 تموز الماضي، أثناء تأديته إحدى المهمات الموكلة إليه.

وينحدر الحسن من مدينة السلمية في ريف حماة الشرقي.

صقر حلب

استشهد العميد الركن وهيب صقر، الملقب بـ “صقر حلب”، إثر تفجير عبوة ناسفة في سيارته في رسم حميد جنوب شرق مسكنة بريف حلب الشرقي.

ويعتبر الشهيد وهيب صقر من أبرز ضباط الجيش السوري في معارك تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حلب الشرقي، وكان قائدًا للحملة العسكرية لاستعادة مطار كويرس في ريف حلب الشرقي.

واستشهد صقر، في 1 تموز الماضي، إلى جانب اللواء المتقاعد غسان الراشد والسائق محمد منصور نتيجة التفجير.

وإلى جانب هؤلاء الشهداء الضباط القادة قدم الجيش السوري ضباطًا وعناصر آخرين كان أبرزهم العميد الشهيد علي ديب على جبهة “الفاميلي هاوس” غرب مدينة حلب، في نيسان الماضي، و الشهيد علي حسن دلة، قائد “مجموعة الفهود” التابعة للعميد سهيل الحسن، في ريف حلب الشرقي، في أيار الماضي.

إضافة إلى القائد العسكري ، اللواء فؤاد خضور، جراء المعارك الدائرة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حمص الشرقي، في حزيران الماضي.

كما استشهد ايضا قادة مجموعات في قوات النمر التابعة للعميد سهيل الحسن منهم، علي عدرا ووائل زيدان وثائر عياش، وقائد “فوج الحيدرات” عبد الرحمن المير، وقائد قوات “قوات الفهود” ومجموعات “سيغاتي”، علي إبراهيم “أبو موسى”.

كما استشهد قائد العمليات العسكرية في حيي برزة والقابون بريف دمشق، العميد الركن بلال إبراهيم مبارك، في آذار، إضافة إلى العميد الركن في الحرس الجمهوري ، يوسف أحمد.

المصدر : شام تايمز

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