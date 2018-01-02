البث المباشر
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل لمواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
مراسل العالم: مقتل 13 جنديا سعوديا و3 مرتزقة خلال محاولتهم التسلل على مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عسير
الخارجية الايرانية: الأحرى بترامب أن يهتم بالجوعى والمشردين وضحايا اطلاق النار في بلاده بدل التدخل في شؤون ايران
لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: أكثر من 176 اعتداء من قوات الاحتلال على الصحفيين خلال شهر ديسمبر من عام 2017
مصادر عراقية: الداخلية تعلن عن قتل 15 انغماسيا بـ"داعش" اثناء تنقلهم بين الشريط الحدودي العراقي السوري
حماس تدعو إلى تصعيد انتفاضة القدس واستمرار حالات الإسناد الإقليمي والدولي في مواجهة السياسات الأميركية الإسرائيلية
حماس:على الرئيس عباس دعوة الإطار القيادي المؤقت من أجل التوحد على برنامج وطني شامل يرتكز على خيار المقاومة
حماس:على الرئيس عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي
حماس:قانون القدس هو تمهيد لإعلان "الدولة اليهودية" التي تمثل خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة
حماس: إقرار"الكنيست" قانون القدس وضمها للكيان استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة واستهداف الوجود الفلسطيني

ما هو أكبر تحديات العام الجديد في تونس؟

ما هو أكبر تحديات العام الجديد في تونس؟
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "إذا تجاوزنا عام 2018 ستكون السنوات الصعبة وراءنا"، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى أفضل مما كان عليه فى السابق.

العالم - أفريقيا 

وأضاف الشاهد - فى حوار مع القناة الأولى بالتليفزيون التونسى مساء الاثنين - أن الحكومة حققت نجاحات فى مكافحة الإرهاب والفساد وفى دفع معدلات النمو، مؤكدا أن إجراء الانتخابات البلدية بشكل ناجح يعد أكبر تحديات العام الجديد. 

وأشار إلى أن أوضاع الشباب فى تونس محط اهتمام وتركيز من قبل الحكومة، وسيتم التركيز على إيجاد فرص عمل لهم خلال 2018.. وتابع "إن الشباب بعيد تماما عن الحياة السياسية؛ لذا ستُقدم فرص لإشراكهم فى مواقع القرار من أجل تكوين جيل سياسى جديد يخدم الدولة".

وأكد الشاهد مساندته للرئيس الباجى قايد السبسى إذا اعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة.. موضحا أنه انخرط فى حركة "نداء تونس" بسبب دعم السبسي.
وأوضح "أن تغيير الحكومات والوزراء أكبر عدو للاقتصاد"، داعيا إلى ضرورة إرساء الاستقرار السياسى باعتباره ضرورة قصوى لنجاح البرنامج الحكومي، مطالبا الأحزاب والمجتمع المدنى إلى الارتقاء بالخطاب السياسي.

215

روابط ذات صلة

رئيس تونس: عام 2018 سيشهد إجراء الانتخابات البلدية

تونس.. 2017 عام الاستقرار الأمني وتعافي السياحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد.. موقف السلطة الفلسطينية وحماس من قانون "القدس الموحدة"

أساطير وحقائق حول تأثير القمر على الناس!

لندن.. ملصقات لعهد التميمي تغضب كيان الإحتلال

نائب ايراني مسيحي يحذر من مغبة تغلغل الاعداء بين صفوف المحتجين

حبس مقيمة في البحرين بسبب “عضها” شرطية!!

مفوضية الانتخابات تفتح باب التسجيل لعراقيي الخارج

اثيوبيا ترفض اقتراح مصر بإقصاء السودان من سد النهضة

باحثون ايرانيون يطورون جهازا نانويا لتشخيص مدى انتشار السرطان

بالصور.. وزير سعودي كان محتجزا يحضر اجتماعا برئاسة الملك سلمان

سوري يفوز بجائزة ”صدى الملاعب” مع مصطفى الأغا.. نهاية صادمة !

شاهد.. آلة الحرب السعودية تواصل مجازرها بحق اليمنيين

ترامب يتهم باكستان بـ"خداع" الولايات المتحدة في أول تغريدة له هذا العام

الطائرات القطرية تستخدم الأجواء العراقية بعد القضاء على داعش

إيران وأذربيجان تعتزمان إنتاج سيارات مشتركة

ما هو أكبر تحديات العام الجديد في تونس؟

لضحايا الحوادث.. اكتشاف “جينات” حيوان بإمكانها تجديد الأطراف المبتورة للبشر!!

المجلس الاعلى: الشعب الايراني سيتمكن من إفشال المؤامرات الامريكية الصهيونية

خبير يكشف أسباب التعديلات الوزارية في سوريا

كارثة تقضي على جميع قردة حديقة حيوان بريطانية!

مستشار لاريجاني يتوعد الصهاينة وابن سلمان الفرحين بأعمال الشغب في ایران

الأکثر مشاهدة