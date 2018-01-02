غلق قناة اردنية لاستضافتها قاتل الإسرائيليات والمفرج عنه أحمد الدقامسة!

العالم - الاردن

وقالت الهيئة إن إغلاق القناة جاء تنفيذاً لأحكام القانون، ووفق إجراءات واضحة وملزمة، زاعمة أن "الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة الإعلام في هذه المسألة لم تأت دون إخطار وتوضيح مسبقين، حيث تم وضع إدارة المحطة بصورة المسؤوليات القانونية المترتبة على بث برامج تخالف قانون انتهاك حرمة المحاكم وغيرها من القوانين التي تشكك بالأحكام القضائية".

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه "تم شرح الأبعاد القانونية للإجراءات التي ستتبعها الهيئة في حال بث البرنامج الذي أُعلن عنه، وروّجته المحطة قبل موعد البث بيوم واحد، وقد أبدت إدارة القناة امتنانها وتقديرها لتواصل الهيئة معها ووضعها بصورة الإطار العام للمسؤوليات القانونية المترتبة على بث البرنامج".

وأوضح البيان أن "القناة قررت بث البرنامج مدار الخلاف، وأن هيئة الإعلام ممثلة بمديرتي المتابعة والترخيص تفاجأت بقيامها ببث البرنامج، وعندها طبعا تم رسميا مخاطبة القناة لوقفه فورا، إلا أنها تجاهلت طلبنا الرسمي الذي يأتي وفق لأحكام المادة 8 من قانون الإعلام المرئي والمسموع، ما اضطر هيئة الإعلام لتنفيذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها أحكام نفس المادة من قانون الإعلام المرئي والمسموع واتفاقية الترخيص المبرمة بينها وبين القناة، وسيتابع إجراء المقتضى القانوني أمام القضاء لمخالفة القناة أحكام اتفاقية الترخيص".

يشار إلى أن الدقامسة ولد في عام 1972 في قرية إبدر الأردنية، والتحق بالقوات المسلحة الأردنية عام 1987، حين كان عمره 15 عاماً فقط.

وفي 13 مارس/ آذار عام 1997 قام بإطلاق النار على فتيات إسرائيليات وقتل 7 منهن وجرح أخريات ومعلمة بعد استهزائهن منه وهو يصلي، في منطقة الباقورة الأردنية المحررة بموجب اتفاقية وادي عربه التي أُبرمت بين الكيان الإسرائيل والأردن، في العام 1994، واعتقل حينها على الفور من قبل زملائه وأُحيل إلى محاكمة عسكرية، وحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وأطلق سراح الجندي الأردني في مارس 2017 بعد أن أمضى فترة عقوبته في السجن.

5-104