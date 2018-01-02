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مقتل 13 جندي سعودي و3 مرتزقة خلال محاولة تسلل بعسير

مقتل 13 جندي سعودي و3 مرتزقة خلال محاولة تسلل بعسير
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قتل 13 جندي سعودي و3 مرتزقة وأصيب العشرات بصد الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لهم بإتجاه قرية مجازة بعسير.

العالممراسلون

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم فرار الجيش السعودي ومرتزقته من ميدان المعركة مخلفين ورائهم 13 جثة لجنود سعوديين وثلاثة مرتزقة قتلوا في المعارك.

وأشار المصدر الى ان قوات الجيش واللجان تحفظت على جثث الجنود السعوديين واغتنمت أسلحة وعتاد عسكري في المواجهات.
 

كما تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية صباح الثلاثاء، من إعطاب مدرعة و 3 آليات تابعة للجيش السعودي ومرتزقته عبر صواريخ موجهة وعبوات ناسفة اسفرت عن إعطابها وقتل وجرح من على متنها شمال يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز.

ولم يتسنی إحصاء عدد القتلی والجرحی في هذه العملية 

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