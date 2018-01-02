ايران تختبر بنجاح عقارا نباتيا لمرض الزهايمر على نموذج حيواني

العالم - إيران

وقالت معصومة محمدبور، في تصريح اليوم الثلاثاء، ان هذا العقار الجديد نجح في معالجة مرض الزهايمر على النموذج الحيواني بنسبة 95 بالمئة.

واضافت، ان العقار الجديد نجح في اصلاح الخلايا المتضررة في الدماغ وتحفيز الخلايا الجذعية الى انتاج خلايا عصبية جديدة.

وتابعت: ان هذا العقار النباتي يضم تركيبات اینسنسول استات والکورکومین والمیلیتین.

واعربت عن املها بان يثمر استخدام هذا العقار النباتي الى خفض الكلفة العلاجية لمرضى الزهايمر في غضون المستقبل.

ولفتت الى ان البرنامج البحثي حول هذا الموضوع قد بدأ منذ نحو عامين حيث اجتاز بنجاح مرحلة الاختبار على نموذج حيواني.

واكدت محمدبور ان هذا المنتج الجديد لايؤدي الى حدوث اية مضاعفات، موضحة ان الكوركومين يستخرج من نبات (الكركم) حيث لم تبرز اية عوارض جانبية على استخدامه لحد الآن.

واردفت، ان مراحل انتاج عقار نهائي لمرضى الزهايمر تتطلب اجراء تجارب سريرية يبلغ أمدها بين 8 الى 10 سنوات وستبدأ هذه التجارب قريبا للتوصل الى نتائج علاجية مطلوبة لهذا المرض.

المصدر: وكالة فارس

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