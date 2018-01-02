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النجف... منع سير الدراجات النارية التي تحمل اكثر من شخص

النجف... منع سير الدراجات النارية التي تحمل اكثر من شخص
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

قررت إدارة محافظة النجف، الثلاثاء، منع سير الدراجات النارية التي تحمل أكثر من شخص واحد، فيما عزت المحافظة أن قرارها من اجل الحفاظ على حياة سائقي الدراجات ولعدم التزامهم بالتعليمات المرورية.

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف في بيان صحفي إن "محافظ النجف لؤي الياسري وجه مديرية المرور وقيادة شرطة المحافظة بمنع سير الدراجات النارية والتي تحمل اكثر من شخص واحد، إضافة إلى محاسبة سائق الدراجة الذي لا يلتزم بالضوابط التي وضعتها المديرية العامة للمرور وأهمها خوذة الرأس".

واضاف المكتب أن "هذه التوجيهات من قبل المحافظ تأتي للحفاظ على حياة سائقي الدراجات النارية، ونتيجة لعدم التزامهم بالضوابط والتعليمات والارشادات المرورية والتي تسبب حوادث مرورية".

وأكد الياسري أن "الحكومة المحلية في النجف تحرص على حياة المواطنين وتسعى جاهدة لتأمين السلامة والأمان للجميع".

ويستخدم الكثير من المواطنين الدرجات النارية للانتقال من مكان لاخر في شوارع المدن العراقية تلافيا للازدحامات الكبيرة في شوارعها، فيما تكثر حوادث المرور الناجمة عن استخدام الدراجات بشكل أصبح يربك عمل المراكز الطبية ويستنزف طاقاتها.

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